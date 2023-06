Dyr energiø: Elkunder skal betale 5,1 mia.

Det vælter ud med milliarder fra prestigeprojektet Energiø Bornholm, som danske skatteydere og elkunder kan få fornøjelsen af at betale for.

Sidste måned besluttede regeringen i en bred aftale, at energiøen får økonomisk støtte på op til 17,6 milliarder skattekroner.

Og nu kan Finans løfte sløret for, at øens tilslutning til det danske elnet kommer til at koste danske elkunder yderligere 5,1 milliarder kroner.

Klimaministeriet vurderer selv, at investeringen kommer til at betale sig selv hjem på sigt, men flere eksperter er skeptiske, skriver mediet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard ser projektet som en vigtig investering. Foto: Christian Falck Wolff

En gevinst?

På den optimistiske front melder både klimaminister Lars Aagaard (M) og en professor ind.

Ministeren udtaler til Finans, at projektet på sigt vil føre til lavere elpriser for kunder på Sjælland.

Annonce:

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh siger, at der er 'god grund til at antage', at projektet samlet vil føre til en gevinst for elkunderne.

Han understreger dog, at økonomien er skrøbelig, og det er flere andre eksperter mildest talt enige i.

'Helt skørt'

Både konsulent og tidligere Nord Pool-chef Anders Plejdrup Houmøller samt professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen mener, at Energiø Bornholm efterhånden ligner et projekt, som politikerne vil gennemføre for enhver pris.

Blandt andet kritiserer professoren, at man har valgt den 'fordyrende' løsning, hvor man bygger et kabel fra Bornholm til Sjælland i stedet for eksempelvis at køre kabler via Tyskland og Sverige.

Andre eksperter understreger på samme vis, at der findes billigere løsninger, og Anders Plejdrup Houmøller kalder det 'helt skørt', at regeringen for nylig afviste virksomheder, der ville bygge havvindmølle-parker uden statsstøtte.

Læs også: Gigantisk underskud truer