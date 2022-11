Dyr erstatning: Skal betale 10,5 milliarder til efterladte

Konspirationsteoretikeren Alex Jones og virksomhed Free Speech Systems blev torsdag beodret af retten i Connecticut til at betale yderligere 3,4 milliarder kroner til de efterlade for ofrene til Sandy Hook-massakren

Mindre end 14 millioner kroner.

Så mange penge siger den åbenmundede konspirationsteoretiker Alex Jones selv, at han er værd.

Derfor er det forståeligt nok, at radioværten er frustreret over den massive erstatning, retten i Connecticut har beodret Jones og virksomheden Free Speech Systems til at betale en massiv erstaningssum til de efterladte for ofrene, der blev dræbt i Sandy Hook-massakren tilbage i 2012.

Med dommen, der faldt torsdag, bliver yderligere 3,4 milliarder kroner tilføjet til den massive regning, Alex Jones skal betale for at undergrave massakrens forfærdelige omstændigheder. Alt i alt skal den kontroversielle radiovært grave dybere end dybt for at finde 10,5 milliarder kroner i erstatning. Det skriver AP og Reuters.

Jones fortalte sine mange millioner følgere, at massakren, hvor 20 førsteklasseselever og seks lærere blev dræbt, i virkeligheden var iscenesat af kriseskuespillere, for at skaffe mere våbenkontrol.

Alex Jones vurderer selv, at han er mindre end 14 millioner værd. Men en undersøgelse af værtens virksomhed Free Speech Systems viste, at der var omtret en milliard på kistebunden. Foto: Tyler Sizemore/Ritzau Scanpix

Udtalelserne gik ud over de otte ofres slægtninge og én FBI-agent, der berettede i den månedslange retssag om at leve med årelang chikane og trusler fra folk, som hårdnakket holder fast i, at hændelsen aldrig har fundet sted.

I oktober blev Jones beodret til at betale 7,1 milliarder kroner til de 15 sagsøgere, for at pådrage emotionel gene og for at overtræde Connecticuts lovgivning om vildledende udtalelser.

Grunden til, at erstatningsbeløbbet kan løbe op i sådan en klækkelig mængde, er, at der ikke eksisterer et bødeloft for den lov, som Jones har brudt.

Alex Jones vil dog anke dommen. Radioværten har selv holdt fast i, at retssagen har været unfair og fungeret som et angreb på ytringsfriheden.

Det er ikke første gang, at Jones bliver hevet i retten af efterladte. Tilbage i august blev Alex Jones dømt for æreskrænkelse i forbindelse med Sandy Hook-massakren og blev beodret til at betale 365 millioner kroner til et efterladt forældrepar.