Dyr 'forglemmelse': - Helt meningsløst

Dariia Tsyhanchuk er blevet smidt ud af Danmark, fordi hun har boet det forkerte sted. Udlændingeordfører Kristian Hegaard (R) kalder det meningsløst og undrer sig over, at det overhovedet kan lade sig gøre

- Jeg synes, at det er helt meningsløst.

Sådan lyder reaktionen fra Udlændingeordfører Kristian Hegaard (R), da han læste om Dariia Tsyhanchuk og Tomas Tordrups situation

Familien fra Skanderborg har søgt om at blive familiesammenført, så Dariia Tsyhanchuk kunne blive i Danmark, og deres lille, nye datter kunne vokse op her i landet. Alt var som det skulle være. Tomas Tordrup har et godt job på Skejby Sygehus, har ingen gæld og opfylder alle krav.

Undtagen et. Da familien søgte om familiesammenføring boede Tomas og Dariia på i Højvangen i Skanderborg, der var på den såkaldte boligkravsliste. Men burde det egentlig være det

- Det sted, som de boede, er ikke længere omfattet af boligkravslisten regler, da det i 2018 ikke længere var et udsat område.

- Men man har så glemt at opdatere listen med steder for boligkrav, så de har egentlig bare boet på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det mangler jo sund fornuft, siger Kristian Hegaard til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fakta om boligkravslisten På boligkravslisten for ægtefællesammenføring optages fysisk sammenhængende almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor mindst to af følgende kriterier er opfyldt mindst to år i træk: 1) Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 2) Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, lov om våben og eksplosivstoffer eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere på 18 år og derover opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 3) Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct. Der indgår alene uddannelser, som er gennemført eller godkendt i Danmark. 4) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Vis mere Luk

Fik aldrig svar

Af samme årsag spurgte daværende udlændingeordfører hos Radikale Venstre, Andreas Steenberg, 18. november minister Mattias Tesfaye om følgende:

'Vil ministeren redegøre for, hvorfor der ikke er sket ændringer i boligkravslisten for ægtefællesammenføring siden bekendtgørelse nr. 967 af 27. juni 2018, når det med ændringen af boligkravet, som blev vedtaget med lov nr. 742 af 8. juni 2018, blev forudsat, at Udlændinge- og Integrationsministeren hvert år ved bekendtgørelse ville fastsætte hvilke boligområder, der opfylder kriterierne for optagelse på boligkravslisten for ægtefællesammenføring?'

Ministeren svarede, at det kunne de ikke svare på indenfor svarfristen, og intet er sket siden. Derfor vil Kristian Hegaard skride til handling.

- Jeg vil gå til ministeren. Det her giver jo ingen mening, og når det så oven i købet rammer en, der venter et lille barn, siger han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger i skrivende stund at få et svar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Udlændinge- og Integrationsministeriet forventer at kunne besvare spørgsmålet om boligkravslistens manglende opdatering endeligt senest ultimo januar 2021, skriver de.

Læs alt om Tomas Tordrup og Dariia Tsyhanchuks sag herunder:

Gravid og smidt ud: - Virkelig barskt

Smidt ud: Bor på den forkerte adresse