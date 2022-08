Dyr McDonald's-brøler

Hvis du snart skal pakke tasken til Australien, så kan det være, at du skal være ekstra opmærksom på, hvad du smider i

Maden på McDonald's betragtes oftest som billig, men for én person endte turen på fastfoodkæden usædvanligt dyr.

En flyrejsende, der skulle fra Bali i Indonesien til Australien, fik fornøjelsen af en bøde på hele 2664 australske dollars, hvilket svarer til cirka 13.400 danske kroner.

Vedkommende blev nemlig opdaget med to McMuffins og en skinkecroissant i tasken. Det skriver CNN.

Det var denne hund, som fangede de ulovlige madvarer i passagerens rygsæk. Foto: Australiens Ministerium for Landbrug, Fiskeri og Skovbrug

Sundhedsmæssige årsager

Hændelsen sker få dage efter, at de australske myndigheder har indført nye importregler for at undgå spredningen af mund- og klovsyge i landet.

Sygdommen er i udbrud i netop Indonesien og har for nyligt ramt Bali, der er en populær feriedestination for australiere.

Det var sikkerhedshunden Zinta, der opdagede den forbudte mad i passagerens rygsæk.

