Dyr vinter venter - energipriser er på himmelflugt i Europa

Kæmperegninger for energiforbruget venter borgere over hele Europa. El- og varmepriserne rammer rekordhøje niveauer, og det har ikke udsigt til at ændre sig lige foreløbig.

Herhjemme advarer energiselskabet Seas-NVE forbrugere om 'et vinterhalvår med ekstraordinært høje priser på det danske elmarked'.

Det er et sammenfald af flere ting, der gør, at priserne i Europa er steget betydeligt over de seneste 12 måneder, fortæller Lars Aagaard, administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Energi

Dyrere at forurene

Der er kommet gang i økonomien, så vi bruger mere energi. Det har regnet mindre i Norge end normalt, så vi får mindre vandkraft derfra. Og en reform af det europæiske CO2-kvotesystem har gjort, at det er blevet dyrere at forurene.

- Og på toppen af det ser vi markant stigende gaspriser ude i Europa. Og alt det gør, at el er blevet væsentligt dyrere - cirka 2,5 gange dyrere end for 12 måneder siden.

- Og gasprisen er eksploderet. Vi er oppe i noget, der ligner cirka seks gange dyrere end for 12 måneder siden. Så det er en meget voldsom udvikling, siger han.

Energipriserne har i ugens løb taget dagsordenen i EU-regi, hvor flere medlemslande på et møde har udtrykt bekymring over de stigende priser.

Spanien har blandt andet opfordret EU-Kommissionen til at genoverveje måden, hvorpå der bliver solgt el på det europæiske marked.

Det er ikke umiddelbart på tegnebrættet, men energikommissær Kadri Simson har efterfølgende meddelt, at EU-Kommissionen vil tilbyde vejledning til lande i forhold til håndteringen af de stigende priser.

Mere sol og vind

Ifølge Lars Aagaard er det svært at gøre noget ved de højere priser nu og her. Men på længere sigt vil det sænke priserne, hvis der kommer mere sol- og vindenergi.

Forbrugerne kan dog selv have en indflydelse.

- Vi kan alle sammen som forbrugere lige overveje, om vi kan bruge noget mindre energi. Det vil virke hurtigst. Få teenagerne til at slukke lyset på værelset.

- Og vi kan måske lade være med at have 23 grader i vores hus, men kun 21. Det vil være det første råd, siger Lars Aagaard.