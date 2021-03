Dyrby i flyverskjul efter anklager om sexisme på B.T.

Der er ikke kommet et eneste pip fra chefredaktionen på B.T., efter det torsdag kom frem, at flere studentermedhjælpere har oplevet krænkende adfærd fra en redaktør på avisen. Ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby afviser interview

Nærgående spørgsmål, kommentarer på udseende og deling af bikinibilleder på redaktionen.

Det har ifølge flere tidligere ansatte været en del af arbejdsvilkårene for studentermedhjælpere på B.T., der alle torsdag fortalte om grænseoverskridende oplevelser med en unavngiven redaktør på avisen til Fagbladet Journalisten.

Men det bliver ikke til mere end en kort kommentar og en sms fra ansvarshavende redaktør Michael Dyrby om sagen på trods af flere forsøg og invitationer.

- Jeg synes, det er pinligt, men det bekræfter mig også i den ansvarsfralæggelse, som forløbet har været karakteriseret af, siger en af kvinderne bag klagen til avisens ledelse, Anne Louise Rühe, til Ekstra Bladet.

- Hvis man bliver ved med at lukke øjnene, sker der ikke noget.

Sagen kort: Krænkelser på B.T. Otte studentermedhjælpere på B.T. gik i efteråret til ledelsen og fortalte om grænseoverskridende adfærd fra deres redaktør. Han er stadig på avisen. Det skriver Fagbladet Journalisten torsdag den 10. marts. ”Den redaktionelle medarbejderforening på B.T. har enstemmigt vedtaget at udtale skarp kritik af den måde, den øverste ledelse i BTMX har håndteret den sexismesag, der blev afdækket i selskabet i efteråret,” begynder et klagebrev til ledelsen. Forud for den skarpe henvendelse var gået et forløb, hvor otte studentermedhjælpere havde fortalt ledelsen om grænseoverskridende oplevelser med den redaktør på avisen, der står for at ansætte og vejlede studentermedhjælperne. En af dem fortæller, at hun allerede under ansættelsessamtalen med redaktøren i sommeren, og at den pågældende redaktør skulle have vist og delt bikini-billeder af hende til hendes nye kollegaer. Andre beskriver upassende kommentarer om deres udseende og seksualitet. - Mere eller mindre alle studentermedhjælpere har oplevet at blive nedgjort eller få seksuelle og upassende kommentarer fra ham. Flere allerede til jobsamtalen, fortæller Anne Louise Rühe, en af de ansatte bag en klage til chefredaktionen til Journalisten. Ansvarhavende chefredaktør på B.T. knytter kun en enkelt kommentar til sagen: - Det er selvfølgelig en alvorlig sag, når medarbejdere udtrykker mistillid til en ledelse. Så den har vi taget meget alvorligt. Og vi har taget den til efterretning. Vi holdt efterfølgende et stort medarbejdermøde, hvor vi forklarede, hvorfor vi ikke kan behandle en personalesag i fuld offentlighed. Redaktøren har ifølge B.T.'s ledelse fået en påtale, men han er stadig ansat på avisen. Vis mere Luk

Udtaler sig ikke til egne medier

Men sagen er ikke kun blevet behandlet i journalisternes eget fagblad, men også i hændelsesstedet egne radioprogrammer et par meter fra chefredaktørens kontor, hvor Anne Louise Rühe var gæst i mediemagasinet Q&CO med Henrik Qvortrup som vært.

Anne Louise Rühe fortæller også her om et møde, hvor blandt andre chefredaktør på B.T. Jonas Kuld Rahtje er til stede.

- Det her møde ender med, at jeg sidder og græder, fordi jeg bliver fortalt, at nyhedsredaktøren er skuffet over, at jeg har stukket ham, fortæller hun i udsendelsen.

Men ikke engang på egne græsgange stiller nyhedschefen eller chefredaktør Michael Dyrby op med en kommentar.

- Jeg ved godt, det lyder lidt underligt at sige, at jeg sidder her som B.T.-medarbejder og siger, at det ikke har været muligt at få en kommentar fra chefredaktøren, siger Henrik Qvortrup.

Brølende tavshed: Dyrby fjerner nyhedsredaktør fra 'Det Vi Taler Om' Da det populære sladdermagasin 'Det Vi Taler Om' gik live fredag eftermiddag, var det ifølge vært Ditte Okman planlagt, at nyhedsredaktør Jonas Kuld Ratjhe skulle have været gæst som ellers meget vanligt. - Jeg har talt med Jonas, som også er nævnt i artiklen, han er jo chefredaktør på avisen og han er også paneldeltager. Jeg har naturligvis spurgt om han vil være med i det her program, og det ville han faktisk rigtig gerne. Ifølge Ditte Okman skulle det hun og nyhedsredaktøren havde diskuteret, at deltagelsen ville være en 'kærkommen lejlighed' til at diskutere sagen og tage ansvar og forklare hans side af sagen. - Men så i dag for ganske få timer siden, blev jeg kaldt ind Michael Dyrbys kontor og fik at vide, at det skulle Jonas ikke alligevel. - Det er ikke Jonas, der har taget den beslutning, men det Michael Dyrbys, siger Ditte Okmann og fortæller, at Michael Dyrby gerne 'vil have det hele lidt på afstand'.

Føler sig usynlig

'Jeg kommenterer ikke på en personalesag nu som dengang. Desværre.'

Sådan lyder sms-svaret fra Michael Dyrby til Ekstra Bladet torsdag eftermiddag, hvorefter han og resten af ledelsen har været tavse.

Anne Louise Rühe er skuffet over, at B.T.s ledelse ikke stiller op til interview om sagen.

- Det ville føles som en anerkendelse af, at de problemer, vi havde, var legitime, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg følte mig usynlig dengang, og jeg føler mig stadig usynlig i forhold til ledelsen.

Chefredaktør ville ikke stille op til interview

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere medarbejdere og tidligere ansatte på B.T., der alle bekræfter, at der fredag formiddag skulle have været medarbejdermøde på B.T., hvor den pågældende redaktør var til stede.

Andre fortæller, at de, siden historien udkom i Journalisten, har modtaget opkald fra kolleger og chefer vedrørende sagen.

Ingen af de pågældende ønsker på nuværende tidspunkt at stå frem til citat. Ekstra Bladet er bekendt med deres fulde identitet.

Ekstra Bladet forsøger stadig at få et interview med Michael Dyrby.

