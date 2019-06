Dyre-ebola hærger: Millioner skal aflives

I det sydøstlige Asien kæmper de for at bremse spredningen af en meget smitsom svinepest, som ikke har nogen vaccine. Eksperter kalder det for 'det største udbrud af dyresygdom på planeten nogensinde'

Millioner af svin er allerede blevet aflivet i Kina og Vietnam, hvor de lige nu forsøger at bekæmpe det største udbrud af dyresygdom nogensinde på jorden.

Det er den afrikanske svinepest, som også kaldes for 'svine-ebola', der har gjort sit indtog i Asien, skriver The Guardian.

Kan ikke stoppes

Den afrikanske svinepest er ikke farlig for mennesker, men for svin er den enormt dødbringende. Den giver indre blødninger i svinene, som til sidst dør af det.

Man forsøger at bremse spredningen ved at aflive smittede dyr. Virussen kan leve i flere uger uden for dyret, hvor den via eksempelvis tøj og køretøjer kan sprede sig over store afstande. Der findes endnu ikke en vaccine.

Svinene desinficeres, før de smides i et udgravet hul for at bremse spredningen. Foto: MANAN VATSYAYANA / Ritzau Scanpix

Foreløbige beregninger viser, at op mod 200 millioner dyr kan ende med at blive aflivet i Kina, som har næsten halvdelen af hele verdens svinebestand.

- Det er det største udbrud af dyresygdom, vi nogensinde har haft på planeten, siger Dirk Pfeiffer, som er veterinær epidemiolog ved City University i Hong Kong og ekspert i netop afrikansk svine-influenza.

Han mener endvidere, at der ikke er nogen måde at stoppe spredningen på.

Stor spredning

Sygdommen har allerede ramt flere andre lande i Asien, heriblandt Vietnam og Cambodia, og den forventes også et sprede sig til Thailand.

I Vietnam opdagede man det første tilfælde i januar, og siden har to millioner svin måttet lade livet, hvilket svarer til seks procent af den samlede bestand. Det tal forventes dog at stige markant.

Man frygter, at tallene for regionen generelt er lavt sat, fordi landmænd, som må aflive svin, ikke bliver godt kompenseret, hvilket ikke giver dem noget godt incitament til at indrapportere sygdomstilfælde.