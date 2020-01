Dyre smøger: Hæver prisen til 230 kroner pakken

Hvis man vil have fingrene i en pakke Marlboro Gold-cigaretter, kan man godt regne med at skulle smide omtrent 224 kroner efter den, hvis man bor i Australien.

Priserne på cigaretter er nemlig steget med 12,5 procent i landet, kan blandt andre Daily Mail berette.

I gennemsnit vil en pakke koste lige omkring 230 kroner, svarende til 50 australske dollars, mens den billigste pakke vil kunne erhverves for i omegnen af små 134 kroner.

En noget anden prisklasse end den danske, hvor en gennemsnitlig pakke cigaretter koster 40 kroner ifølge Kræftens Bekæmpelse.

Regeringens fokus

Prisstigningen skyldes den australske regerings forsøg på at formindske forbruget af tobak blandt den australske befolkning.

Et forsøg, der startede tilbage i 2009, da priserne blev hævet med 25 procent. Hvert efterfølgende år er de blevet hævet med yderligere 12,5 procent.

Eksperter udtrykker dog en vis skepsis, da det ifølge dem blot vil gå ud over de i forvejen afhængige og bare vil stimulere det sorte marked endnu mere.

De mere tålmodige rygere slipper dog ikke for at skulle gribe dybere i lommerne. Prisen for en pose tobak, man selv skal rulle til cigaretter, kommer nemlig til at stige med samme procentdel.

Selvom det er tanken at nedbringe antallet af rygere i landet, er det ikke sikkert, at metoden har den ønskede effekt længere.

Det vurderer doktor Colin Mendelsohn fra University of New South Wales.

- Traditionelt set plejer det at nedbringe rygningen, når man hæver skatten på det, siger han til Daily Mail.

- Men når man når til dette niveau, hvor afhængige ikke kan komme uden om at ryge, så er der bare ikke den samme virkning længere. Man straffer bare de afhængige og stimulere det sorte marked, vurderer Mendelsohn.

Se også: USA hæver grænsen for at købe cigaretter til 21 år

Se også: Kristen skole bortviser elev: Havde regnbue-trøje på