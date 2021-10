Dyre timer: Zuckerberg bløder milliarder

Facebook-ejer Mark Zuckerbergs formue er skrumpet med mere end 38 milliarder kroner efter en særdeles hård begyndelse på ugen.

Det skriver Bloomberg News

De dårlige nyheder har stået i kø for Facebook.

Facebook, Instagram og WhatsApp var nede i flere timer som følge af et stort nedbrud mandag.

Som om det ikke var nok, så vil Facebook komme under yderligere beskydning, når en whistleblower fra virksomheden tirsdag vil opfordre til, at der bliver ført tilsyn med giganten på grund af, det hun kalder for, 'deres skadelige adfærd'.

Den uro vurderes af Bloomberg til at have vist sig i Facebooks aktiekurs, som faldt med næsten fem procent mandag.

Og det bliver udslagsgivende for Zuckerbergs egen formue. For der er ikke længere plads til ham ved bordet for verdens fire rigeste personer.

Facebooks turbulente start på ugen gør nemlig, at Zuckerberg, med sit et tab på mere end 38 milliarder kroner, glider ned forbi Microsofts Bill Gates og 'blot' er verdens femte rigeste.

Det er kulminationen på flere ugers fald i Facebooks aktiekurs, som siden midten af september er faldet med 15 procent..

Zuckerbergs store milliardtab vil dog næppe kunne ses på årets julegaver, da han fortsat er god for mere end 777 milliarder kroner.

Listen over verdens rigeste toppes fortsat af Teslas Elon Musk, Amazons Jeff Bezos og Bernard Arnault, der blandt andet ejer Louis Vuitton.