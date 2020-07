Dyrebar skattejagt indledt

Hvad gør en juveler, når han går på pension?

Starter en skattejagt selvfølgelig.

Det er netop, hvad den amerikanske juveler Johnny Perri fra Michigan har besluttet at gøre efter 23 år i branchen.

Under coronakrisen har branchen haft trænge kår, og det har fået Perri til at dreje nøglen om, til trods for at han endnu har en hele del smykker på lager.

Ifølge USA Today har han valgt at lave en kæmpe skattejagt med de værdier, han har til overs fra butikken.

- Selv om jeg nød at have min egen forretning og har været velsignet over at have så mange gode kunder, fandt jeg ud af, at jeg aldrig været rigtig lykkelig, siger han.

Nu har Perri og hans kone, Ami, valgt at begrave og gemme de mange tusinde smykker rundt omkring i staten Michigan.

Til sammen har skattene en værdi på, hvad der svarer til 6,5 millioner kroner.

- Vi er gået gennem vandfald, åer, og sejlet kajak over alt, siger Perri.

Alle skatte er skjult, men et lille 'X' afslører placeringen, hvis man spotter dem.

Den første skattejagt starter officielt 1. august, hvor Perri har begravet to sølvbarer til en værdi af næsten 27.500 kroner.

Ti forsvundne skatte du stadig kan finde