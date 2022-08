Dyrene har en fest i tørken: - Pas på hugormen

Mange har stillet vand frem til pindsvinene i haven og på andre måder forsøgt at hjælpe de mange dyr i naturen, som skulle have lidt under tørken, der har haft ramt Danmark den seneste tid.

Thomas Neumann, som er naturvejleder i Danmarks naturfredningsforening, giver her et lille overblik over, hvordan naturens vilde dyr har klaret det.

Biernes fest

For flere dyr har det faktisk været en fest, at der er blevet sparet på vandet fra oven.

Blandt andet for bierne, som har haft rige muligheder for at finde nektar.

- Græsset har haft det utrolig svært i denne varme, men hvis man ligger mærke til blomsterne, når man går tur, kan man se, at flere af de blomster med dybe rødder har sig en rigtig god sommer - de er nemlig ikke blevet kvalt af det høje græs. Og netop de blomster har givet masser af næring til bierne, fortæller Thomas Neumann.

Udover bierne har padderne underligt også haft gavn af varmen.

- Når nu de små vandhuller, hvor padderne og fiskene lever side om side, tørrer ud, så dør fiskene. Det betyder, at fiskene ikke spiserne paddernes æg, og derfor vil vi kunne se flere frøer og salamandere næste år.

Pas på hugormen

Udover bierne og frøerne, så har vores krybdyr heller ikke lidt under varmen. Tværtimod har der ifølge Neumann været masser af aktivitet.

- Snogen, vores to firben, stålormen og selvfølgelig hugormen har vekselvarme, og de har virkelig været aktive her i sommer. Så hvis man går med korte bukser på deres områder, skal man nok lige kigge sig ekstra for, siger den garvede naturekspert.

Hugormen findes overalt i Danmark på nær Fanø, Als, Anholt, Ærø, Lolland og Sejerø. Den findes typisk i klitter, på heder og i næringsfattige moser. Foto: Per Rasmussen

Egernet har lidt

Ud af de 57 pattedyr, vi har i Danmark, kan Thomas Neumann kun komme i tanke om ét dyr, som måske har skullet tage sig en ekstra pause i sommervarmen.

Og det er egernet.

- Egernet er det eneste pattedyr, som er dagsaktiv. Alle de andre pattedyr er aktive i skumringen og i nattetimerne.

- Så såfremt dyrene har kunnet finde vand - hvilket jeg vurderer har været muligt - så er det faktisk kun egernet, der for alvor har svedt under arbejdet for føden, fortæller Neumann.

Udover egernet har fiskene selvfølgelig også haft det slemt i denne varme.

- Varmen giver en ophobning af alger, og når algerne dør og falder til bunden, så fjerner det ilten fra vandet. Det er derfor, vi så tit ser mange døde fisk både i det salte og ferske vand.