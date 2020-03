Dyrene i zoo keder sig

Chimpanser, løver og isbjørne mærker, at landets zoologiske haver er lukket for publikum for at undgå spredning af coronavirus

Øverst oppe i et nøgent træ sidder chimpansen Sebastian og spejder ud over haven.

Men han får ikke øje på nogen. Aalborg Zoo, hvor han bor, er nemlig lukket ned pga. corona.

Sebastian og de andre abers dyrepasser Marc Alcott kan tydeligt se en ændring i deres adfærd, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Hver morgen klokken lidt over 10, hvor vi normalt ville åbne, kravler chimpanserne helt op i trætoppene og sidder og spejder. De ligner nogle, der tænker: 'Hvad foregår der'. De sidder deroppe helt længselsfuldt, lyder det fra dyrepasseren.

Må gerne kede sig

Han er ikke i tvivl om, at især chimpanser og orangutanger savner publikum.

- Man glemmer måske, at især de store pattedyr også får meget ud af den der interaktion med gæsterne, forklarer han.

- Orangutangerne kigger rigtigt meget på de besøgende. Er der fx et spædbarn, så er det bare rigtigt spændende, fortæller dyrepasser Marc Alcott, der her er sammen med orangutangen Djimat. Foto: Anita Graversen

- Hvad gør I så for, at dyrene ikke skal kede sig for meget, mens I har lukket ned?

- Vi bruger meget deres foder til at aktivere dem. Fx får de en smoothie i en lukket skål, som de så skal lave et værktøj ud af en pind for at kunne slikke op. Det gør vi også, når der ikke er corona, men i de her dage er det særligt vigtigt.

- Men når det er sagt, så må de også gerne kede sig. Ligesom børn.

Påfugle nyder roen

Marcs kollega Katrine Christensen mærker til gengæld ikke det store på hendes dyr.

- Jeg passer rovdyrene. Og både tigrene, løverne og de afrikanske vildhunde er bare ret kølige over, om der er gæster eller ej

- Det er egentlig et godt tegn, at dyrene ikke ånder lettet op, fordi her ikke er nogen. Mange af dem kigger jo ligeså meget på os, som vi kigger på dem, siger dyrepasser Katrine Christensen. Foto: Anita Graversen

- Hvilket dyr synes ligefrem, at det er fedt, der ikke er nogen gæster?

- Måske savannedyrene som giraf og zebra, de er jo byttedyr og er altid lidt mere på vagt, siger Katrine.

- Eller påfuglene. De spankulerer jo virkelig rundt nu og signalerer: 'Se mig! Jeg ejer det her sted', griner Marc, mens han spreder armene og knejser med nakken som en stolt fugl.

Påfuglene i Aalborg Zoo går frit rundt. Foto: Anita Graversen

- Ja, men de lever altså et farligt liv på den måde. Engang forvildede en af dem sig ind i tigrenes indhegning, og han kom altså ikke ud igen, fortæller tigermor Katrine.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Isbjørneunger bliver måske mindre legesyge

Isbjørnene lader ikke til at gå særligt meget op i de manglende gæster, men ungerne kommer måske til at få et andet forhold til os mennesker end deres søskende. Foto: Anita Graversen

Før jul fødte Aalborg Zoos isbjørn Malik, og 4. marts var de to små unger klar til at komme ud af fødehulen.

Få dage efter lukkede haven for besøgende, og det kan måske få indflydelse på, hvordan de to små kommer til at reagere, når børn og voksne igen står med næsen klemt op af glasset ind til deres område.

- Deres store søskende, som lige er kommet til en zoo i Belgien, var gode til at interagere. De legede ligefrem med gæsterne gennem ruden, siger dyrepasser Katrine Christensen.

- Det bliver spændende at se, om det får en indflydelse for de nye unger, at de næsten ikke ser mennesker i starten af deres liv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dyrepassere kan smitte aber med corona

- Det er mega nederen at have maske på, for aberne aflæser meget vores mimik, når vi leger med dem, mener dyrepasser Marc Alcott. Foto: Anita Graversen

Når dyrepasser Marc Alcott kommer helt tæt på chimpanser, orangutanger og bavianer i disse dage, tager han maske og handsker på.

- Vi kan smitte dem med corona, så vi er ekstremt påpasselige, forklarer han.

Selvom der ifølge dyrepasseren endnu ikke er påvist smitte fra mennesker til dyr, tager de ingen chancer.

- Nogle dyr kan reagere voldsommere på en sygdom end os. Fx vil en almindelig forkølelse måske kunne slå en silkeabe ihjel.

Samtidig passer Marc og havens cirka 20 andre dyrepassere meget på ikke selv at blive smittet i deres fritid.

- Det duer ikke, hvis mange af os bliver syge med corona. Vi kan ikke lige ringe efter et vikarbureau, for det kræver ekspertviden at tage sig af farlige dyr.