Dyrenes Beskyttelse politianmelder forhold i mink-video

Det er dyremishandling, som kan ses på den video, der lige nu florerer på de sociale medier. I videoen ligger døde mink i flere lag, og en levende mink i mængden hiver efter vejret.

Det mener Dyrenes Beskyttelse, der nu indgiver en politianmeldelse i sagen.

Det skriver dyreværnsorganisationen i en pressemeddelelse:

- Det er fuldstændig utilstedelige billeder, vi er vidne til. Det er hjerteskærende, og det må simpelthen ikke ske, siger dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse Yvonne Johansen i pressemeddelelsen.

Regeringen mangler lovgivning for at aflive landets mink

Her skriver Dyrenes Beskyttelse videre, at Fødevarestyrelsens medarbejdere fejler i deres aflivning af minkene, og at der i videoen er tale om dyremishandling.

- På de forhold, vi ser på den video, der vurderer vi, at der er tale om en overtrædelse af dyreværnsloven, fordi der er nogle dyr, der ikke er blevet aflivet hurtigst muligt, uddyber Yvonne Johansen til Ekstra Bladet.

Op til politiet

Det er ikke Fødevarestyrelsen, som er politianmeldt, men forholdene i videoen, der er anmeldt.

- Det, vi forholder os til, det er forholdet, de mink er blevet aflivet under, siger Yvonne Johansen.

- Så er det op til myndighederne at finde ud af, hvem der er ansvarlig for den her aflivning, der er foregået, tilføjer hun og fortæller, at det nu er politiet, som skal afdække, hvem der har ansvaret for pågældende aflivning.

Yvonne Johansen kan ikke svare på, hvem Dyrenes Beskyttelse mener, der i sidste ende skal sigtes og eventuelt retsforfølges for aflivningen i videoen.

- I og med at det er forholdet vi anmelder, så har vi ikke taget stilling til, hvem der skal straffes, siger hun.

Alle mink skal aflives + Onsdag meldte statsminister Mette Frederiksen (S) ud, at hele Danmarks minkbesætning skal aflives. + Minkene skal aflives efter fund af en særlig mutation af coronavirus - cluster 5 - i flere besætninger i Nordjylland. + Det vil sige, at mellem 15 og 17 millioner mink skal aflives. + Efter planen skal alle mink i Nordjylland være aflivet ved udgangen af denne uge. Vis mere Luk

Gas-aflivning er problematisk

Yvonne Johansen vil ikke kommentere, hvad Dyrenes Beskyttelse mener er den korrekte måde at aflive minkene på.

- Men man er nødt til at sikre sig, at hvis man vælger at gas-aflive, som har været praksis, at det foregår hurtigst muligt, og at minkene ikke er for mange, så de risikerer ikke at blive aflivet, siger hun.

- Man skal sikre sig, at dyrene rent faktisk bliver aflivet. At gas-koncentrationen er høj nok, at det er tætsluttende kasser, de bliver aflivet i, og at de ikke er for mange, så de dør ved at blive mast eller kvalt i stedet, siger Yvonne Johansen videre.

Mogens Jensen om mink-aflivning: Kunne ikke afvente lovgivning

Hun siger desuden, at Dyrenes Beskyttelse generelt ikke finder aflivning af mink med gas problemfri.

- Det er en problematisk aflivningsmetode, fordi de er gode til at holde vejret, siger hun.

Mink kan holde vejret længe, fordi de er dyr, som lever i og ved vand. Derfor påpeger Yvonne Johansen, at det er vigtigt, at gas-aflivningen ikke forhastes.