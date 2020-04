Dyreparker udskyder alligevel åbning

Lørdag klokken 10.00 skulle Ree Park Safari have åbnet for gæster, men nu bliver sæsonåbningen alligevel udskudt. Det oplyser direktør Jesper Stagegaard.

- Vi er kolossalt kede af det. Det er dybt frustrerende og utilfredsstillende med den her slingrekurs fra myndighedernes side, siger direktør i Ree Park Jesper Stagegaard til TV2 Østjylland.

Udmeldingen kommer efter et kaotisk forløb med modstridende meldinger fra myndighedernes side.

Tidligere på ugen opdaterede Rigspolitiet sine retningslinjer, så det blandt andet lød, at 'zoologiske haver, safariparker og forlystelsesparker igen må holde åbnet, så længe krav om afstand overholdes.'

Men onsdag gik erhvervsminister Simon Kollerup (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) ud og advarede mod en åbning af parkerne. Derefter ændrede Rigspolitiet sine retningslinjer.

- Den her zigzag-kurs er jo dødbringende. Det er virkelig skidt. Vi har brugt mange kræfter på at forberede den her åbning, og får så alligevel den her melding, siger Jesper Stagegaard.

Han understreger, at der ikke er tale om et forbud fra myndighedernes side, men at det er et vink med en vognstang fra myndighedernes side.

- Jeg forsøgte hele dagen i går at finde ud af, hvordan jeg skulle tolke teksten på Rigspolitiets seneste retningslinjer. Det er ikke særligt tydeligt. Så i rigets interesse har jeg ikke mod på at udfordre folkedomstolen, og vi er jo heller ikke interesseret i at sætte landets ve og vel på spil, siger Jesper Stagegaard.

Ree Park Safari var ellers næsten klar til at åbne i morgen og manglede blot den sidste finpudsning. Jesper Stagegaard tør ikke sætte en ny dato på, hvornår parken igen kan åbne. Men der er ingen tvivl om, at udsættelsen går ud over økonomien.

- Likviditetsmæssigt er vi jo en sovende bjørn, der er vågnet efter en lang vinter, hvor den har tæret på alle fedtreserverne. Den er helt afpillet, og der er ikke mere at tage af. Bjørnen er klar til en ny sæson, det er lige nu, der er føde - og det kommer altså ikke tilbage til vinter, siger Jesper Stagegaard.

Munkholm Zoo planlagde ligeledes at åbne lørdag, men også her er sæsonåbningen nu blevet udskudt.

- Vi er dybt frustrerede, det er klart. Det er ikke så meget over, at vi ikke må åbne parken – det er mere over myndighedernes håndtering af det. Vi har manglet nogle klare, konkrete meldinger, siger ejer af Munkholm Zoo, Benny Johansen, til TV2 Østjylland.

Det hele stod ellers klart, og cafeteriaet var fyldt op til de mange gæster. Ifølge Benny Johansen har de haft masser af tid til at nusse om parken, så den var mere klar end nogensinde før. Og når der ikke kommer billetindtægter foreløbig, ser det skidt ud for Munkholm Zoo.

- Helt ærligt. Det begynder at stramme alvorligt til, det gør det. Vi har heldigvis en god bank, der stoler på os – og så længe de gør det, så går det. Men det er ikke let. Og vi kan ikke gøre andet end at vente, siger Benny Johansen.