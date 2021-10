40 millioner kroner skulle køberen have op ad lommen for at kunne kalde sig selv for ejer af Danmarks dyreste sommerhus

Der er knald på boligmarkedet for tiden.

For to uger siden blev den dyreste lejlighed nogensinde solgt ved Christianshavn. Fredag kan boligmediet Boliga.dk så berette, at Danmarks største sommerhushandel nogensinde er en realitet.

Sommerhuset, som ligger i første række til vandet på Kystvej i Hornbæk på Nordsjælland, er nemlig blevet solgt for svimlende 40 millioner kroner.

Ifølge Boliga er handlen sket, uden at sommerhuset har været udbudt offentligt til salg på boligmarkedet.

Der er tale om et 472 kvadratmeter stort sommerhus med i alt ni værelser. Derudover er der udsigt til Øresund.

Dyreste nogensinde: Sommerhus solgt for vild pris I foråret solgte Camilla Plum sit sommerhus, gammelt fiskerhus direkte på stranden i Tisvildeleje, til den nette sum af 25 millioner.

Fald i august

Efter næsten halvandet år med uafbrudt fremgang faldt priserne på sommerhuse dog i august.

Priserne faldt på landsplan i gennemsnit med 0,3 procent fra juli til august.

Det viste tal fra Boligsiden, som Nykredit har beregnet for sæsonudsving.

Salget af sommerhuse satte rekord sidste år og steg med 65 procent sammenlignet med 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Boligøkonom Mira Lie Nielsen betegnede det i den sammenhæng som naturligt, at priserne på sommerhuse tager et lille dyk.

- Det har været en ekstraordinær periode på sommerhusmarkedet under corona med rekordmange salg sidste år og høj aktivitet i starten af 2021.

- Det var naturligt udløst af, at man ikke kunne komme ud at rejse og skulle holde ferie derhjemme, og derfor valgte ekstraordinært mange at købe sommerhus.

- Nu er det akutte behov for at finde et sommerhus forsvundet, fordi man kan rejse igen, og samtidig er priserne steget så meget mange steder, at det skorter på købere, har hun fortalt.

For lejligheder og huse steg priserne 0,2-0,3 procent alene fra juli til august.

