Dyreværn i chok: - Den tyndeste hund vi har set

Flere gruopvækkende billeder af en stakkels udsultet hund, har floreret på på de sociale medier.

Billederne er taget af det verdensomspændende dyreværn RSPCA. Og ifølge dem er det den tyndeste hund, som de nogensinde har set.

Det skriver flere internationale medier om, heriblandt britiske Daily Mail.

Hunden er sidenhen døbt 'Eric'. Foto: RSPCA/SWNS.com

Hunden blev fundet ved et tilfælde af en person, som så den ligge i en have nær en tom bygning i den engelske by Accrington.

Kort efter blev den hastet til nærmeste dyrlæge.

Dyrlægen valgte at døbe hunden 'Eric', da den hverken havde halsbånd med navnemærke eller en mikrochip med oplysninger.

Eric var så udmagret, at den befandt sig mellem liv og død. Da den den blev lagt op på operationsbordet kollapsede den.

Hundens klør var så lange, at de krummede rundt om sig selv. Og i hundens afføring fandt dyrlægen små stykker af glas og metal.

- Jeg tror, at Eric var nødsaget til at spise hvad end den kunne finde for at overleve, siger Nina Small, som arbejder for RSPCA.

Eric blev leveret til en dyrepension, hvor personale gav ham mad og omsorg. En uge efter havde den allerede taget et kilo på.

- Nu er han i stand til at stå op uden hjælp og kan tage få skridt selv. Men der er lang vej endnu, lyder det fra Nina Small.

Ejeren til Eric har ikke været til at finde endnu.