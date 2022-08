Dyreværnet efterlyser ejeren til grisen fra Glostrup

Den efterhånden landskendte - og for kolonihaver frygtindgydende - gris blev endelig fanget lørdag efter at have raseret en kolonihave i Glostrup i flere uger. Nu efterlyser Dyreværnet grisens ejermand

Det har været noget af en følelsesmæssig rutjsebanetur for 59-årige Yvonne Kubel, siden hun for to uger siden for første gang stiftede bekendtskab med en mystisk gris, der var gået ind i hendes kolonihave i Sommerbyen Ejby i Glostrup.

Først var hun frustreret over de ødelæggelser, grisen, hun senere har døbt 'Erling', havde forårsaget.

Senere begyndte 'Erling' at komme tættere og tættere på, og det medførte både kælen og et bid i storetåen.

Lørdag blev Erling så endelig indfanget af Dyreværnet, der tog den med.

- Jeg blev sgu da vemodig alligevel, da de kørte den afsted, og fik en lille tåre i øjenkrogen. Men den skal jo et sted hen, hvor den får det godt, for den skal ikke leve på den måde, sagde Yvonne Kubel til Ekstra Bladet.

Grisen afventer nu sin skæbne, mens Dyreværnet leder efter ejermanden. Foto: Dyreværnet

'Det handler om grisens liv'

Torsdag 18. august udsendte Dyreværnet en efterlysning af grisens ejermand.

Dyreværnet har været i kontakt med Fødevarestyrelsen, og det oplyses, at grisen potentielt kan bære smitsomme sygdomme, der kan 'være alvorlige for landbrugsgrise'.

Dyreværnet skriver samtidig, at 'det handler om grisens liv', og at man kan kontakte Dyreværnet på info@dyrevaernet.dk, hvis man kender til grisens ophav.

Det er dog ikke sikkert, at grisen kommer fra Danmark, siger Dyreværnets chefdyrlæge, Rikke Christensen-Lee, til TV 2 Lorry.

- Det er jo ikke til at vide, om den er kommet ind over landets grænser. Fødevarestyrelsen er selvfølgelig inde over, da der jo er en risiko for svinepest. Vi vil gerne vide, hvor den kommer fra, så vi kan passe på af hensyn til de danske landbrugsgrise, fortæller Rikke Christensen-Lee til TV 2 Lorry.

Dyreværnet oplyser, at grisen er i isolation, mens ophavet undersøges.

