Dyrevelsignende drive-in

Coronavirussen har tvunget alle til at vænne sig til 'den nye normal'. På Filippinerne betyder det, at velsignelser af dyr måtte ske gennem bilruder

Helligt vand flød søndag gennem bilruderne i velsignelsen af fillipinske kæledyr.

En global pandemi er altså ikke nok til at sætte en stopper for, at hundehvalpe kan blive velsignet i den asiatiske østat.

Coronavirussens indtog verden over har i stedet tvunget de fillipinske dyreejere til at blive i bilerne, da man søndag gennemførte drive-in velsignelser for dyr.

Velsignelserne fandt sted i forbindelse med World Animal Day - en begivenhed, der har til måls at sætte fokus på dyrevelfærd.

Helligt vand blev i vid udstrækning hældt over kæledyr på Filippinerne i forbindelse med World Animal Day. Foto: Eloisa Lopez/Ritzau Scanpix

Den nye normal

En katolsk præst stod for uddelingen af vievand til dyrene i byen Manilla.

Begivenheden finder sted på et tidspunkt, hvor Filippinerne har 322.497 bekræftede tilfælde af coronavirus, hvilket er det højeste i Sydøstasien.

- Vi bliver nødt til at tilpasse os til den nye normal, og pandemien bør aldrig stoppe os fra at ære de pelsede dyr, som vi har, siger en af arrangørerne af begivenheden til Reuters.

En dyreejer beskrev til mediet, at det var vigtigt for dem gennemføre velsignelsen, da deres golden retriever var en del af deres familie.

Corona har tvunget dyreejere til at få velsignet deres kæledyr fra indersiden af deres biler på Filippinerne. Foto: Eloisa Lopez/Ritzau Scanpix