Dyrevenner i oprør over ny lov: Dyrene kan dø af det

Klima-forbedring og genskabelse af natur er blandt de emner, som den nuværende regering gik til valg på. Men regeringens seneste lovforslag om nye naturplejeområder får skarp kritik fra flere kanter. Projektet inkluderer nemlig 'store planteædere', der skal udsættes på udvalgte naturområder - uden at være helt beskyttet af dyrevelfærdsloven.

- Man sætter planter før dyr, og det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. Vi har været ude på mange sager, hvor heste har gået på naturarealer og ikke har fået foder eller dyrlægehjælp, hvis de var syge. De har været stærkt afmagrede, og nogle af dem er døde - formentlig af sult, forklarer Janne Junker, som er formand for dyreværnsforeningen Nyt Hesteliv.

I en reklamevideo på Facebook forklarer miljøminister Lea Wermelin om natur-projektet, og til billeder af velnærede ponyer i glad leg taler hun om 'store dyr, der kan rumstere i skovbunden' og derved hjælpe naturen på vej.

Fritager sig selv fra at overholde loven

Men ifølge lovforslaget vil man tilsidesætte dele af den dyrevelfærdslov, der netop er trådt i kraft 1. januar i år, for, at dyrene kan leve så vildt som muligt. Ifølge forslaget for at minimere omkostningerne.

Det vil bl.a. betyde, at dyrene kun skal tilses 'jævnligt', ikke skal vinterfodres og ikke gives ormekure ved ormeangreb, da det vil forurene området.

Forhold, der for private er strafbare, eftersom dyr skal tilses mindst en gang i døgnet og fodres og plejes efter deres behov.

Ingen sanktioner

Formanden for Nyt Hesteliv forklarer, hvordan foreningen i sager om afmagrede heste i naturplejeprojekter før har fået hjælp fra politiet, som har pålagt ejerne at fodre dyrene og skaffe dyrlægehjælp.

Den mulighed vil man ikke have for heste eller andre store dyr i de nye naturparker under staten.

- Man sætter dyrene i indhegninger, så de ikke kan flytte sig til steder med mere mad, når det for eksempel er frost i længere perioder som nu. Vi har et ansvar for at passe på dem, vi hegner ind. Det har staten også, siger Janne Junker.

Det var et frygteligt syn, der mødte politi og dyreværnsfolk ved et hestehold i Silkeborg, hvor dyrene ikke var tilset og fodret. Adskillige dyr lå døde af sult. Privatfoto

Hun forudser desuden endnu flere sager med dyr, der ikke passes.

- Hvordan skal vi forklare folk, at de skal overholde dyrevelfærdsloven og passe deres dyr, når staten ikke gør det?, spørger hun.

'Dyrene bliver tabere'

Også hos Dyrenes Beskyttelse er man bekymrede for dyrene, hvis det nye lovforslag træder i kraft.

- Det gælder alle dyr. Heste, får og køer - alle dyr har krav på ordentlig behandling. At staten skal have dispensation fra at passe på dyrenes i dens varetægt, er vi meget uenige i, siger dyrlæge og dyreværnschef Yvonne Johansen.

Hun henviser til en sag i Silkeborg, hvor 16 heste blev sat ud i et naturområde uden at blive fodret eller ført tilsyn med. Sagen endte med adskillige døde dyr - formentlig sultet ihjel.

- Dyrene bliver taberne her. De dør af det. De bliver sat ud til at leve som vildt, men de er jo ikke vilde. Det er helt skævt, loven skal overholdes af alle - også af staten, siger hun.

Ministeren lover: Ingen dyr skal dø

I Miljøministeriet lover man nu at se grundigt på de indkomne høringssvar og ud fra dem vurdere, om lovforslaget skal ændres.

- Jeg vil gerne slå helt fast, at vi ikke kommer til at gå på kompromis med dyrevelfærden.

- Jeg har fuld forståelse for, at der er stor opmærksomhed på det fra flere organisationer, og dyrevelfærd er helt helt afgørende for os politisk.

- Det er ikke til diskussion, at der eksempelvis skal være nok mad, og at dyrene skal være i god stand hele året rundt, og at det er vores ansvar.

- Eksempler fra udlandet med dyr, der har sultet, er uacceptabelt. Tværtimod skal dyrene både have et godt dyreliv og være med til at fremme den vilde natur, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin i en mail til Ekstra Bladet.