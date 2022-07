Dyrlæge-alarm: Danske hunde indtager narko

Menneskets bedste ven, hunden, kan snuse sig frem til de mest besynderlige ting.

En gang imellem er det dog ikke nok at snuse, og derfor bliver der også indtaget objekter, som kan føre til en forgiftning.

Det oplevede Linnea Lorenzen Fabricius fra Frederiksberg, da hendes hund blev forgiftet af amfetamin.

Værre gik det for Anne Albæk, der mistede sin ni uger gamle hundehvalp, der havde slugt en nikotinpose.

Det kan give hunden problemer

På Københavns Dyrehospital, AniCura, som har åbent 24 timer i døgnet, er det dog ikke ualmindeligt, at de får forgiftede hunde ind.

- Vi ser patienter, der viser sig at have spist hash eller andre euforiserende stoffer, fortæller chefdyrlæge, Anders Jensen, til Ekstra Bladet.

Men problemet er dog ikke kun afgrænset til euforiserende stoffer.

For Anders Jensen fortæller, at der også kan være tale om sneglegift, medicin, giftige planter, nikotin, insekter eller sukkerfrit tyggegummi, hvor sidstnævnte kan give både lavt blodsukker og leverproblemer.

Støtteterapi

- Ofte ser man først effekten, når det er for sent at give noget, som kan få hunden til at kaste op. Derfor vurderer vi den enkelte og ser på, om der er behov for støtteterapi, siger chefdyrlægen.

Hvis der er behov for det, vil hunden blive indlagt. Desuden vil der blive taget en urinprøve, som hurtigt kan afsløre, om hunden har indtaget narko.

Der kan dog være en del udfordringer i, at det ikke altid er til at sige, hvor store mængder hunden har indtaget.

- Vi vil monitorere blodtryk og systemiske parametre. På den måde kan vi følge dem og hjælpe til, hvis der opstår komplikationer. Men det er meget forskelligt, hvordan de har det.

Hvis du nogensinde bliver i tvivl om, din hund har indtaget noget, den ikke har godt af, er rådet fra chefdyrlægen klart.

- Kontakt en dyrlæge eller en skadestue (for dyr, red.), der har åbent. Her kan du få råd og vejledning.

