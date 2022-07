Dyrlæge i opråb: Kan dræbe hundehvalpe

Har din hund indtaget en nikotinpose? Så vil vi gerne høre, hvordan det gik. Skriv til vores tipindbakke 1224@eb.dk.

Det kan virke ganske ufarligt at smide en nikotinpose på gaden, men det er ikke tilfældet, hvis en hund får indtaget sådan en.

Dyrlæge i Agria Dyreforsikring Vibeke Freiberg kan nemlig fortælle, at hun - i kraft af sit arbejde - har registreret en fordobling i nikotinforgiftninger blandt hunde fra 2017 til 2021. Det fortæller hun til TV 2 Lorry.

Hvor mange tilfælde, det drejer sig om, fremgår ikke.

- Ved nikotinforgiftning bliver nervesystemet påvirket herunder syn og hørelse. Der kan opstå lammelse, der gør, at hunden ikke kan trække vejret. Hjertestop er også et scenarie ved forgiftning, siger hun til tv-stationen.

Især de helt små hvalpe har svært ved at have nikotin i kroppen. 10 mg nikotin per kilo kan være nok til at blive dødbringende for en lille størrelse.

Disse små hvide nikotinposer kan være rigtig farlige at indtage, hvis man er hund. Arkivfoto: Linda Johansen

Opfordring til hundeejerne

Da det er svært at sikre, at nikotinposerne ikke ender på gaden, kommer dyrlæge Vibeke Freiberg med en opfordring til hundeejerne.

For hvis man har en mistanke om, at ens hund har fået slugt en af de hvide nikotinposer, skal man straks ringe til sin dyrlæge.

Man må ikke forsøge at få hunden til at kaste op, da det kan forværre situationen.