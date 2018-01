Dyrlæge mente Bjørn havde meningitis: Han var totalt skæv af hash

Hundehvalpen Bjørn har i den grad været gennem nogle sindsoprivende dage.

Først onsdag morgen er han for alvor ved at blive sig selv, efter at han i lørdags åd en klump hash på en legeplads for hunde i Fredericia.

- Han har simpelthen været totalt vind og skæv af hash, fortæller den 33-årige lærerstuderende Pernille Junie Pedersen fra Fredericia til Ekstra Bladet.

Hun og ægtefællen Anders luftede lørdag deres to hunde Bjørn og Epic ved Fredericia Vold.

Da parret kom hjem, begyndte Bjørn pludseligt at opføre sig yderst besynderligt.

Han stenede og krampede

- Han stod bare og stenede totalt. Han svajede fra side til side og gik ind imellem i krampe. Det virkede som om, at han var lam i hele bagkroppen. I perioder var han helt væk, og når han var vågen, så peb han og var nervøs, beretter Pernille.

Den elleve måneder gamle hvalp var slet ikke til sig selv, og til sidst valgte Pernille og Anders og tage Bjørn med til dyrlæge-vagten.

Heller ikke dyrlægen kunne få kontakt til den firbenede stakkel. Bjørn var så bedøvet, at han ikke kunne mærke smerte, når dyrlægen kneb ham.

Han skulle opereres

- Til sidst mente dyrlægen, at Bjørn havde fået en hjerneblødning eller en blødning i rygmarven. Der var tale om en neurologisk lidelse, som skulle opereres. Vi blev derfor henvist til en CT-scanner i Aarhus, fortæller Pernille.

Den knokkel-skæve hund var nu også begyndt at få røde pletter i huden. Specialisten i Aarhus var derfor bekymret for, at Bjørn kunne lide af meningitis.

Blodprøverne var imidlertid fine.

Bjørn blev narkotestet

- Vi tog hjem fra dyrehospitalet. Senere fik vi at vide, at Bjørn var blevet narko-testet og fundet positiv for cannabis. Han var med andre ord fuldstændig bedøvet af narko, og det virkede bestemt ikke, som om han nød det.

Pernille og Anders er overbeviste om, at hunden har fundet hashen på hunde-legepladsen, hvor den fik lov til at løbe frit rundt.

- Bjørn elsker at samle ting op og spise dem. Vi er meget opmærksomme på det, når vi har ham i snor. Men han kan være svær at kontrollere, når han løber frit rundt, konstaterer Pernille.

Efter hospitals-opholdet kom Bjørn igen hjem til mor og far i Fredericia.

Her er hunden, som er af racen whippet, langsomt kommet til sig selv efter den kraftige rus.

- Der er først her til morgen, at han er vågnet helt op. Så i eftermiddag skal han ud og have en lang løbetur.

Han er en mor-hund nu

Parret har begge deres hunde forsikrede, og forsikringen betaler nu størsteparten af udgifterne til dyrlægeudgifterne.

- Det er tydeligt, at Bjørn har oplevet et eller andet under sin rus. For nu, hvor han er vågnet op, render han rundt om benene på mig. Han er blevet en endnu større mor-hund, end han var før, griner en lettet Pernille Junie Pedersen.