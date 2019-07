Dyrlæge om ministers elefant-forslag: Det er jo livsfarligt

- Det er farligt for både elefanterne og mig, hvis de endnu engang skal bedøves, siger dyrlægen, der har truet med at melde cirkus-elefanternes dårlige trivsel til politiet

Sagen med de tre indespærrede og karantæne-ramte elefanter i Cirkus Arena er nu ved at tage en ny drejning.

Elefanternes dyrlæge stod onsdag frem i Ekstra Bladet og sagde, at elefanterne er tæt på at blive udsat for psykisk dyremishandling.

De tonstunge dyr har i otte måneder stået indespærret i en stald hos Cirkus Arena, hvor de ikke må komme i kontakt med andre mennesker og dyr.

Dyrlæge Henrik Hagbard truede ligefrem med at melde sagen til politiet, som han har pligt til, hvis der ikke snart kom en løsning på elefanternes fremtid.

Nu er fødevareminister Mogens Jensen (S) gået ind i sagen. Han vil tage et møde med Cirkus Arenas direktør, og samtidig lægger han op til, at der laves et lovforslag, hvor elefanterne i en overgangsperiode godt må optræde manegen. Men det vil først ske til oktober, når Folketinget igen samles.

Ryster på hovedet

Det er en beslutning, som kun fremkalder hovedrysten hos dyrlæge Henrik Hagbard.

Han betegner ministerens løsning som både livsfarlig for elefanterne og ham selv som dyrlæge.

- Elefanterne har været otte måneder i karantæne, fordi de er blevet vaccineret og er fri for tuberkulose. Hvis de nu skal ud på landevejen igen, så betyder det, at de igen skal gennem omfattende sundheds-undersøgelser. Disse undersøgelser er faktisk farlige for både elefanterne og mig.

Elefanterne skal bedøves - og det er altid risikabelt - dernæst skal jeg hælde vand i snablerne på dem og hælde det ud igen. Jeg skal også kravle ind under maven på dem igen, for at udtage blodprøver. Det er bestemt ikke noget, som jeg ser frem til som dyrlæge.

Som jeg sagde til Ekstra Bladet forleden, så er elefanternes humør dårligt og de er blevet pirrelige. Indtil der er svar på blodprøverne skal elefanterne igen i karantæne - og det tager et par måneder. Det er simpelthen ikke rimeligt, at denne sag skal trække ud så længe, lyder det fra elefanternes dyrlæge.

Arkivfoto: Finn Frandsen

Knutherborg Safaripark vil gerne overtage elefanterne. Men dyreparken har stillet det ufravigelige krav, at elefanterne skal i karantæne, så man med sikkerhed ved, at de ikke smitter andre dyr i safariparken med tuberkulose.

Risikerer aflivning

Henrik Hagbard betegner det som helt uacceptabelt, at der tidligst sker noget til oktober.

- Vi risikerer, at elefanterne enten ender som cirkuselefanter i udlandet eller bliver aflivet, fordi de involverede parter ikke vil udsætte dyrene for flere lidelser, mens de står bag lås og slå.

Henrik Hagbard betegner det som tankevækkende, at der efter otte måneders total tavshed fra politikerne pludselig sker noget.

- Efter Ekstra Bladets artikel med mig er der virkelig kommet gang i sagerne. Men der er desværre ikke noget, der tyder på, at elefanterne får hjælp omgående. Og det har de behov for.

Dyrlæge Henrik Hagbard er stærkt utilfreds med den behandling, de tonstunge dyr udsættes for. Han har truet med at anmelde sagen til politiet, hvis dyrene ikke snart får en bedre behandling. Privatfoto.

Ville lave lovforslag

Hele balladen med elefanterne opstod sidste efterår, fordi den daværende regering sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ville forbyde vilde dyr at optræde i manegen. Cirkus Arena gik derfor i gang med at forberede enten et salg af dyrene til udlandet eller en overdragelse til Knuthenborg Dyrepark, som gerne vil have dyrene.

Derfor blev de tre elefanterne vaccineret og anbragt i karantæne. Lovforslaget blev imidlertid ikke fremsat - og nu har elefanter og Cirkus Arena ventet på en politisk løsning siden efteråret 2018.

Samtidig kan politikere og Cirkus Arena ikke blive enige om, hvilken økonomisk kompensation cirkuset skal have som følge af loven.

Ikke mere snak

- Det, der skal gøres for dyrenes velfærd, er, at de ikke skal optræde i cirkus længere. Det er det, der er enighed om i Folketinget. Men det er klart, at vi også skal give cirkus mulighed for at afvikle det inden for en ordentlig periode og afhænde dyrene i en ordentlig proces, siger fødevareminister Mogens Jensen til DR.

Hertil har dyrlæge Hagbard kun en kommentar:

- Elefanterne har ikke brug for mere politisk snak og venten. De har brug for en omgående løsning.