Dyrlæge: Spækhuggeren har det bedre end ventet

Det lykkedes søndag at få en strandet spækhugger trukket fri af havbunden ud for Hals i Nordjylland, men den svømmede ikke umiddelbart væk

Fredag aften strandede en spækhugger i Limfjorden ud for Hals, og søndag eftermiddag har fagfolk været ude for at se til den store hval.

- Den har det meget bedre, end vi havde frygtet, og derfor har vi givet den en chance. Men jeg tror ikke, den er rask, siger Aage Kristian Olsen Alstrup, der er dyrlæge og arbejder med hvaler.

Ifølge dyrlægen er den strandede spækhugger formentlig identisk med den, der tidligere har været strandet i området, og syge hvaler strander ofte, fortæller han.

- Man ved, at når hvaler bliver syge, så søger de ind på lavt vand, fordi de er bange for at drukne. Den så også lidt afmagret ud, men det er svært at vurdere i denne her situation.

- Hvis det var et almindeligt dyr, så kunne jeg tage en blodprøve og lave et EKG (undersøgelse af hjertet, red.), men det kan jeg ikke her. Så der er tale om en umiddelbar vurdering, siger Aage Kristian Olsen Alstrup.

Dyrlæge Aage Kristian Olsen Alstrup arbejder for Aarhus og Aalborg Universitet og obducerer normalt hvaler. Foto: René Schütze

Reagerede

Selvom spækhuggeren muligvis er syg, siden den er søgt ind i Limfjorden, er der alligevel ting, der taler for, at den måske vil kunne overleve.

- Jeg var ude at se på den, og der var det tydeligt, at den reagerede på mig, da jeg kom derhen, og bevægede sig. Man kunne også se, at når den trækker vejret, så løfter den hovedet lidt, ligesom man kan høre, at den afgiver lyd og kalder på sine artsfæller. Så den laver mere end bare at trække vejret.

- Vi prøvede først at skubbe lidt til den for at se, om vi kunne få den til at rykke sig og få den fri, og vi fik den rykket omkring en meter. Men der var stadig omkring 50 meter, før den var fri, siger dyrlægen.

Flyder

Omkring klokken 17 søndag trak man så hvalen ud på lidt dybere vand, hvor den nu ligger.

- Den ligger nu sådan, at den flyder i vandet på cirka tre meters dybde. Den har taget nogle enkelte svømmetag og bruger sine finner til at holde balancen i vandet. Men det er ikke sådan, at den svømmede væk med det samme, siger han.

Det lykkedes ikke i første omgang at få hvalen fri ved dens egen kraft. Foto: René Schütze

Dens afmålte reaktion på nu at være fri af havbunden efterlader dyrlægen lidt skeptisk.

- Fordi jeg er lidt pessimistisk anlagt, hælder jeg nok mest til, at den ikke overlever, men vi må se. Det kan godt være, at den lige samler lidt kræfter og så svømmer videre. Har den mod på det, så er der mange sild i Limfjorden i øjeblikket, og derfor vil den hurtigt kunne få noget føde, siger Aage Kristian Olsen Alstrup.

Mandag vil man igen se til hvalen, og hvis den er drevet ind på land igen, vil man nok lade den dø en naturlig død frem for at prøve at aflive den.

- Problemet med at aflive den er først fremmest, at man formentlig skal skyde rigtig mange gange for at slå den ihjel. Og så kan det også være farligt for de skytter, der måtte skulle gøre det, siger dyrlægen.

Hvis den dør, vil den blive trukket ind på land og obduceret for blandt andet at klarlægge, hvad der fik den til at søge ind på lavt vand.