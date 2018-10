Dyrlæges afsløring: Dette tænker dit kæledyr de sidste minutter før det dør

Det kan være en ubeskriveligt tung og trist oplevelse at sige farvel til et kæledyr.

Så trist, at det for kæledyrsejere kan være svært at forholde sig til at skulle være til stede, når dyret tager sit sidste åndedrag.

Twitter-bruger Jessi Dietrich havde for nylig en oplevelse hos dyrlægen, som hun valgte at fortælle om på sin private Twitter-profil. Det skriver The Independent.

Det sværeste ved at være dyrlæge

Jessi Dietrich og hendes kat kommer jævnligt hos dyrlægen, fordi katten et par gange om måneden får en infektion efter en operation.

Det fik hende til at tænke over, hvad der skulle ske, når katten en dag døde, og hun spurgte derfor sin dyrlæge, hvad der var det allersværeste ved hans job.

Se også: Dyrlæge: Stop med at behandle dyr som mennesker!

'Han sagde, at når han skal aflive et dyr, vil 90 procent af ejerne rent faktisk ikke være i lokalet, når han giver dem sprøjten – så dyrets sidste stund består normalt af, at de desperat ser sig omkring efter deres ejere, og det ødelagde mig', skriver Jessi Dietrich i et af flere tweets om sin samtale med dyrlægen ifølge Independent.

'Det var ikke min mening at knuse alles hjerter. Jeg vil bare gøre opmærksom på det. Undskyld', skriver Jessi Dietrich videre.

Vigtigt at forberede ejeren

Lise Rovsing, der er dyrlæge hos dyrlægeklinikken Artemis i Hellerup, har også læst Jessi Dietrichs opslag, og hun er enig i, at det er hårdt for kæledyret, hvis ejeren ikke vælger at være med til aflivningen.

- Jeg er da sikker på, at en hund vil registrere, at ejeren går fra dem. Så jeg synes absolut, at det er i dyrenes interesse, at man som ejer er med til det sidste farvel, siger Lise Rovsing til Ekstra Bladet.

Faktisk mener hun, at det er en af dyrlægens vigtigste opgaver at sørge for at tale med ejerne og forberede dem på, hvad der skal til at ske, når kæledyret skal aflives.

- Hvis man har dialogen med dem og fortæller, hvad der kommer til at ske, og hvor fredsommeligt det faktisk foregår, så er der nærmest aldrig nogen, der ikke vil være med til det, siger Lise Rovsing.

Angsten for farvel

Hun fortæller, at hun selv gør meget ud af at snakke med kæledyrsejere om, hvordan dyret kan få både et værdigt liv og en værdig død. Derfor oplever hun ikke, at der er nogen, der siger nej til at være med i dyrets sidste stund. Men hun har en idé om, hvad det er, der kan få folk til at vælge det fra.

- Det er jo nok en angst for at skulle sige farvel. Hvis man flygter fra den situation, så er det jo et eller andet sted, fordi man ikke er klar til at forholde sig til, at man rent faktisk er ved at tage afsked med sin bedste ven. Og så tror jeg, at nogle mennesker føler, at de bedre kan håndtere det, hvis de skubber det væk, siger Lise Rovsing.

- Folk kan måske også være bange for, hvad der rent faktisk sker inde ved aflivningen. Det er jo ikke sådan, at vi hugger halsen over på hunden. Vi starter med at give dyret en indsprøjtning, så den bare falder i søvn. Det foregår meget stille og roligt - og faktisk også meget smukt, synes jeg.

For et par år siden gik en video med to hunde, der havde 'dårlig samvittighed', viralt - se her, hvorfor dyrlæge Rovsing skyndte sig at råbe op, da hun så den