Dyster analyse: 'Helt historisk'

Vinteren kommer til at gøre ondt på danskernes pengepung.

Det slår en ny analyse fra pengeinstitutternes brancheorganisation, Finans Danmark, fast.

Her lyder det, at de fleste danske husstande står til en samlet merregning på mellem 1.500 og 5.000 kroner om måneden. Det skyldes de tårnhøje priser og rentestigninger.

For nogle danskere ser det dog ud til, at vinteren kan blive særdeles dyr, fortæller Ulrik Nødgaard, der er administrerende direktør i Finans Danmark, til Ekstra Bladet.

- De folk, som er allerhårdest ramt her, er dem, som både har rentetilpasningslån og gasfyr. Mange af dem oplever stigninger på mellem 4.500 og 9.500 kroner, siger han.

Frygter nogle ikke kan betale

Direktøren understreger dog, at de fleste i denne gruppe er gået ind i krisen med ganske velpolstrede lommer, hvorfor det kun er omkring otte procent af gruppen, der kan ende i alvorlige vanskeligheder.

Det svarer til omkring 10.000 danske husstande, der kan risikere ikke at have råd til at betale for dagen og vejen.

- Hvis man sammenligner med finanskrisen, så kan man sige, at den store forskel er, at der havde man i mange år haft et forbrugsboom, der var lånedrevet. Det betyder, at husholdningerne var sårbare, da de kom ind i krisen, forklarer Ulrik Nødgaard.

Den seneste årrække har husholdningerne derimod været tilbageholdende, og mange har derfor penge på kiste bunden.

- Det, der så er problemet, og det, der så bliver udfordringen, er, at når husholdningerne så bruger alle de penge på benzin, gas og renter, så kan de ikke bruge de samme penge på andre ting, forklarer direktøren.

Grund til bekymring

Men selvom de fleste danskere lige nu kan trække på deres opsparing, når der skal betales for benzin, gas eller fødevarer, så er der stadig grund til bekymring, mener Ulrik Nødgaard.

- Når folk har færre penge at bruge på alt muligt andet, så kommer der en lavkonjunktur. Væksten vil blive negativ, og der vil helt sikkert komme større arbejdsløshed og så videre. Så der er grund til bekymring her - det mener jeg helt klart, siger han.

Direktøren kalder det samtidig 'helt historisk', at der bliver suget så mange penge ud af de danske husholdningsbudgetter, som der gør i øjeblikket.

- Man kommer kun igennem det her, hvis der bliver skruet ned på mange af de ting, man bruger penge på, slår han fast.