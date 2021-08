Dyster corona-spådom

Ifølge Dr. Anthony Fauci har Delta-varianten nu så godt fat i USA, at han forventer, at smittetallet igen vil eksplodere og nærme sig op mod 200.000 daglige tilfælde

En ny smittebølge drevet af Delta-varianten driver i øjeblikket ind over Guds eget land.

Smittetallet er stigende, og det har fået medicinsk rådgiver i Det Hvide Hus Dr. Anthony Fauci til at advare om, at tallene kan eksplodere.

- Husk på, at for bare et par måneder siden havde vi 10.000 tilfælde om dagen. Jeg tror, at det vil stige, så vi lander et sted mellem 100.000 og 200.000. Det, vi ser, er, at Delta-varianten er mere smitsom, og fordi vi er 93 millioner i det her land, der kan blive vaccineret, men stadig ikke er det, så har vi en stor pulje af sårbare mennesker, siger Dr. Fauci til det amerikanske nyhedsbureau McClathy

Han fortæller samtidig, at de har store problemer med at få de mange vaccineskeptikere overbevist om, at det er en god ide at lade sig vaccinere.

Det får ham samtidig til at frygte, at Delta-varianten muterer sig til en endnu stærkere variant, og så kan hele vaccineindsatsen være spildt, og vi bliver sendt tilbage til start.

- Vi er heldige, at vaccinerne har vist sig at være effektive mod de nye varianter, men der kan være en variant derude, der kan skubbe Delta-varianten til side, siger han.

Ny bølge

En ny virusbølge i USA har bragt antallet af coronarelaterede indlæggelser op på det højeste niveau siden sidste sommer.

I delstaten Florida, hvor der bor omkring 22 millioner, var der søndag mere end 10.000 mennesker indlagt med corona.

I Louisiana har guvernøren genindført krav om mundbind indendørs, efter at antallet af coronapatienter også her er steget. Og i Arkansas er der meldinger om det højeste antal indlæggelser under hele pandemien.

Antallet af nye smittede er også stigende. Siden lørdag har der været omkring 72.000 daglige smittetilfælde, oplyser USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) mandag på et pressemøde.

- Selvom vi desperat forsøger at gøre en ende på pandemien, er covid-19 tydeligvis ikke færdig med os. Derfor skal vores kamp vare lidt længere, siger CDC-direktør Rochelle Walensky mandag.

De voksende coronatal, der primært skyldes smittespredning med den mere smitsomme Delta-variant, vækker bekymring hos CDC, selvom USA's vaccineudrulning igen går den rigtige vej efter at have været faldet i tempo.