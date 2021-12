Dyster melding fra SSI

Statens Serum Institut forventer, at det daglige antal af smittede og nye indlæggelser kommer til at stige frem mod årsskiftet. Beregningerne er dog forbundet med stor usikkerhed

Mellem 9000 og 45.000 smittede og mellem 120 og 250 nyindlæggelser per dag. Sådan lyder nye fremskrivninger ifølge Statens Serum Institut.

I en nyhed skriver de, at antallet af indlæggelser og smittede ifølge nye modelberegninger fra ekspertgruppen for matematisk modellering kommer til at stige frem mod jul.

Når vi når frem til juleaftensdag, estimerer ekspertgruppen, at antallet af smittede kan spænde fra 9000 til 45.000 smittede. Som den kvikke læser måske bemærker, er det et stort spænd - og ifølge SSI kommer det blandt andet til at afhænge af immunitet over for omikronvarianten og danskernes adfærd.

Omikron skaber usikkerheder

I nyheden udtaler læge og leder af ekspertgruppen Camilla Holten Møller fra Statens Serum Institut:

- Vi estimerer mellem 130-250 daglige nyindlæggelser den 24. december, når vi antager, at omikronvarianten giver samme risiko for at komme på hospitalet, og smitter halvanden til to gange så meget som deltavarianten.

- Der er stadig store usikkerheder omkring indlæggelsesrisikoen for omikronvarianten. Og der er indikationer på, at varianten kan være mindre alvorlig. Derfor har vi også lavet beregninger for, hvis den er halvt så alvorlig som deltavarianten. Er det tilfældet, ser vi i modellerne frem mod daglige nyindlæggelser i størrelsesordenen 120-190 den 24. december.

Noget af det, der gør det svært at spå om udviklingen i smittetallene, er de store usikkerheder i forhold til den nye omikronvariant.

SSI skriver, at det blandt andet spiller ind, hvor stor effekt vacciner og revaccinationer har, hvor hurtigt vaccinernes effekt aftager over for omikron i forhold til delta, hvor smitsom omikron er, og hvorvidt den er mere eller mindre alvorlig end deltavarianten.

Derfor, skriver SSI, har ekspertgruppen regnet på otte forskellige scenarier med forskellige kombinationer af relevante parametre. Og alle otte scenarier peger på en stigning i antallet af smittede og nyindlæggelser.