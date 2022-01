Dyster melding: Ikke i nærheden af at være slut

Generaldirektøren i WHO advarer verdensledere om, at coronapandemien langtfra er slut

Hvis man tror, at coronapandemien er ved at være ovre, så kan man godt tro om igen. Rundt om i Europa oplever man lige nu rekordhøje smittetal.

Det har fået Verdensundhedsorganisationen WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, til at advare verdensledere om, at corona 'ikke er i nærheden af at være slut'.

Det skriver BBC.

Selvom omikron ikke har givet lige så mange alvorlige forløb som tidligere coronavarianter, så er teorien om, at omikron er en mild sygdom misvisende, lyder det fra WHO-chefen.

- Tag ikke fejl, omikron forårsager hospitalsindlæggelser og dødsfald, og selv de mindre alvorlige tilfælde kan presse sundhedsvæsnet, siger Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonference, hvor han udtrykker bekymring om vaccinationstilslutningen i flere lande, der kan lede til flere dødsfald blandt uvaccinerede.

Kan skabe nye mutationer

Generaldirektøren advarer desuden om, at der med omikrons kraftige vækst er risiko for nye mutationer, og at der globalt skal holdes grundigt øje med varianten.

Mens der i går blev sat smitterekord herhjemme med 33.493 nye smittede, var der også rekord i Frankrig, hvor næsten en halv million var blevet smittet med coronavirus det seneste døgn.

Ligeledes oplever en række andre europæiske lande høje smittetal i øjeblikket.

