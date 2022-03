Dyster melding sender boligrenter i vejret

Boligrenterne er på himmelfart, og tirsdag er ingen undtagelse.

Når renter stiger, falder kurserne på de fastforrentede lån, og tirsdag faldt kursen på det populære nyåbnede treprocentslån med afdragsfrihed med hele 0,5 kurspoint.

Mandag lå kursen på over 99, men tirsdag er den faldet til 98,6.

Det skyldes særligt én bestemt tale, som direktøren for den amerikansk centralbank, Jerome Powell, holdt mandag.

Det skriver cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre i en kommentar ifølge Euroinvestor.

'En stor del af baggrunden ligger i en hård melding i en tale i går fra formanden hos den amerikanske centralbank, Jerome Powell, som gjorde det klart, at man var klar til at stramme pengepolitikken med endnu større renteforhøjelser, hvis det blev nødvendigt. Det steg de amerikanske renter mærkbart på i går, og det smitter så af på de europæiske og danske renter i dag,' skriver han.

For cirka et år siden kunne boligkunder få fastforrentede lån til en rente på blot 0,5 procent. Det er kun tre måneder siden, at renten lød på 1,5 procent, hvilket understreger, at renterne er steget med en helt usædvanlig hastighed i 2022.

Rentestigningerne betyder, at det kan blive sværere for boligkøbere at låne penge til deres drømmehus, idet det bliver væsentligt dyrere om måneden at sidde med et stort realkreditlån.

Omvendt kan rentestigninger være en gylden mulighed for de boligejere, der allerede sidder med et fastforrentet lån med lav rente, idet de kan skære store summer af gælden ved at omlægge deres lån.

