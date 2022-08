Dyster melding: Weekenden står på regn

Slut med solbadning og et dyp i diverse havne og på strande rundt om i landet.

Weekenden byder nemlig på regn - og masser af det!

I hvert fald hvis man bor i den østlige del af landet, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen, til Ekstra Bladet.

- Her bliver det en dag med heldagsregn, og i værste tilfælde kan der falde helt om på mellem 30-50 millimeter regn lørdag.

Mere bestemt af det Sjælland, Fyn og til dels den østlige del af Jylland, der kan se frem til et skyl.

Status quo til mandag

Og man skal ikke forvente meget andet end regn denne weekend. For den koldfront, der i øjeblikket raserer i den østlige del af Danmark, bliver blokeret fra flytte sig.

- Der ligger et højtryk over Rusland, der gør, at koldfronten ikke rigtig kan komme videre. Vi skal helt frem til mandag, før den for alvor kommer væk fra Danmark, forklarer Klaus Larsen.

Og det er koldfront, der også er ladet med lyn og torden, samt risiko for flere skybrud, hvilket DMI og har varslet.

Søndag bevæger den sig endnu længere øst på, men selvom den hovedsageligt vil ligge over Sjælland, kan den godt slå tilbage og give regn til Jylland.

- Så weekenden byder på indendørsaktiviteter, ellers så vil ungerne sikkert elske at hoppe rundt i regnpytter og mudderpøle i regnjakke og gummistøvler, siger Klaus Larsen.

Det er slut

Og vi kan altså godt forvente, at sommertemperaturerne er slut for denne omgang.

Bornholmerne vil som de eneste stadig opleve temperaturer over 25 grader, men i resten af landet kan vi kun forvente 18-23 grader.

- Og det er det niveau, vi skal vænne også til i næste uge, siger han og fortsætter.

- De høje sensommertemperaturer er for en stund i hvert fald slut.

Men heldigvis vender solen tilbage, når weekendens regnvejr har passeret.

- Når weekenden er omme, så ser det ud til, vi skal have noget sol og forholdsvist tørt vejr, siger Klaus Larsen.

I tweetet herunder kan du se, hvor DMI forventer skybrud.

