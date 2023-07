Dyster vejrmelding: Regnen fortsætter

Solhatten kan man med ro i sindet lade ligge i skuffen det næste stykke tid.

For der bliver slet, slet ikke brug for den. Det danske sommervejr fortsætter nemlig - altså det med regn.

Sådan lyder den utvetydige melding fra DMI.

- Frem til og med onsdag vil vejret være omskifteligt, hvor der vil komme regn, skyer og meget lidt sol. Og temperaturerne bliver ikke særligt høje, Henning Gisselø, vagthavende meteorolog ved DMI.

Kølig sommermodel

Der er således ikke meget at juble over, hvis man har planlagt ferie over de næste dage. Medmindre man da godt kan lide at være inden døre.

- Vi har ændret vejrregime fra det tørre og varme, hvor alle gik og sukkede over at mangle regn.

- Nu er vi skiftet til den kølige sommermodel, hvor vejret kommer ind fra vest. Derfor bliver det koldere, og vejret vil være mere ustadigt, siger Henning Gisselø.

Solens comeback

Al håb er dog ikke ude. Torsdag skulle vejret igen klare op.

- Torsdag og frem mod weekenden bliver det mere stabilt. I weekenden vil temperaturerne blive høje, når solen kommer frem, beroliger Henning Gisselø.

For nu kan danskerne denne lørdag se frem til spredte byger over hele landet og - du gættede det - nærmest ingen sol. Temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader.