Dystre forudsigelser for 2022: Aliens og tredje verdenskrig

En blind clairvoyant og en astrolog fra 1500-tallet har nogle voldsomme gæt på, hvad 2022 kan blive for et år. Her er nogle af deres bud

Kan 2022 blive dårligere end 2021? Et år, hvor politikere er blevet fængslet, oversvømmelser har dræbt vores naboer, og hvor coronaen atter har bestemt, hvem vi må se og ikke må se.

Hvis man lytter til den nu afdøde, blinde clairvoyant Baba Vanga og den franske læge, astrolog og matematiker Nostradamus, så kan det måske godt blive værre i det nye år.

Her er en liste over nogle af de begivenheder, de har forudset for 2022 ifølge britiske The Mirror.

Pandemi, pandemi og pandemi

De tre P'er fortsætter. Coronaen har aldrig været større og mere smittende, end den er nu. Og med omikrons voldsomme udvikling på meget kort tid, kunne alt tyde på, at 2022 bliver endnu et år med corona i fokus.

December har været den måned, hvor der ultimativt har været flest smittede nogensinde i Danmark. Fra daglige smittetal på under 800 i oktober til over 20.000 i december. Men måske kommer der en ny virus?

Baba Vanga forudså i hvert fald, at der i 2022 ville komme en ny virus. Denne virus vil ikke opstå fra Kina, men fra Sibirien, mente Baba Vanga. Her ville en isklump tø op, og i isklumpen skulle en farlig virus gemme sig.

Vi kan kun vente og se, om hun får ret.

Baba Vanga blev 84 år gammel og var fra Bulgarien. Foto: Wikimedia Commons

Tredje verdenskrig

Det spidser til mellem Taiwan og Kina. Senest har Kinas præsident, Xi Jinping, fortalt, at han gerne ser en genforening med Taiwan. Det ønsker Taiwan ikke, fortalte Taiwans præsident, Tsai Ing-wen.

Og Taiwans forsvarsminister, Chiu Kuo-cheng, betegner forholdet mellem Kina og Taiwan som det værste i over 40 år. Han fortæller også, at Kina har nok militær styrke til at invadere hele Taiwan i 2025.

Kina ønsker det samme med Taiwan, som de har med Hong Kong. Ét land, to systemer. Men efter Kinas grufulde behandling over for Hong Kong, har Taiwan ikke ønsket sig sådan en løsning. Og denne stridighed kunne blive aftrækkeren på tredje verdenskrig.

Hvis man lytter til Nostradamus, kunne sådan et udfald virke meget sandsynligt. Han skrev i hvert fald tilbage i 1555, at der i foråret 2022 vil komme krig, der kunne ramme Europa.

Nostradamus var en fransk læge, astrolog og matematiker. Han er bedst kendt for Centuria, som er hans profetier fra 1555. Han døde i 1566. Foto: Polfoto

Klimakatastrofer

Klimaets store kræfter banker på døren. Allerede i 2021 oplevede vi, hvordan klimaets katastrofer kom tættere på - nemlig i Tyskland. Her mistede 55 livet som følge af oversvømmesler.

Ifølge Baba Vanga vil der i 2022 komme endnu flere oversvømmelser, tsunamier og jordskælv verden over. Og der vil i flere dele af verden komme oversvømmelser, der vil ændre verdenskortet, som vi kender det.

Nostradamus forudså det samme i sin bog, og han tror yderligere, at økosystemet vil briste på grund af det varme klima.

Måske 2022 bliver det år, hvor temperaturerne når brændpunktet?

Aliens

Til sidst kunne 2022 blive året, hvor aliens endelig viste sig på Jorden. Det troede Baba Vanga i hvert fald på.

Hendes forudsigelse lyder på, at aliens vil komme ned på Jorden for at gøre ondt på os mennesker på den ene eller anden måde.

Og hvis aliens er bare en brøkdel af det, vi selv portrætterer dem som i film og bøger, kan vi godt regne med at få enden på komedie.