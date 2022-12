Dystre tal: Antal af konkurser på himmelflugt

Det står slemt til for de danske virksomheder.

Det viser nye dystre tal, som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik. Tallene viser nemlig, at Danmark har kurs imod det højeste antal af konkurser siden 2010.

Det skriver Finans.

Tallene kommer i kølvandet på en anden undersøgelse, lavet af eStatistik for erhvervsorganisationen SMVDanmark, som viste, at der var et rekordhøjt antal af virksomheder med ansatte, som gik konkurs i november.

Niklas Praefke, der er cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation, mener, at den triste situation som de danske virksomheder befinder sig i, dels skyldes den nuværende økonomiske situation, og dels eftervirkninger af coronapandemien.

Over 2500 virksomheder

I november bød tallene på 271 konkurser ifølge Danmarks Statistik. Men disse tal korrigerer også for sæsonudsving, hvilket betyder, at tallet reelt set er højere.

Korrigerer man ikke tallene for sæsonudsving, så har der indtil nu været 2581 virksomheder, som har måtte dreje nøglen om.

Og selvom tallet af konkurser rent faktisk faldt i november med næsten 2,5 procent, jamen så betyder det ikke, at vi skal forvente, at udviklingen har vendt sig.

Faktisk skal vi nok forvente det modsatte, da den danske økonomi formentlig snart vil blive ramt af recession. Det skriver Palle Sørensen, der er cheføkonom i Nykredit, i en kommentar til Finans.

- Samtidig står de danske virksomheder også foran en større test i forbindelse med tilbagebetalingen af udskudte moms- og skattebetalinger fra pandemien. Flere virksomheder vil formentlig også optage det nye statslån til at dække de rekordstore energiregninger. Det er nærliggende, at det vil drive konkurstallene op de kommende år.

