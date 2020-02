Dystre udsigter: Det hele kan være væk

Mediet Finans har talt med en chef for aktieanalyse i Alm. Brand Markets, der oplyser, hvordan coronavirussen er skidt nyt for økonomien.

Og det ser meget skidt ud.



- Hvis spredningen fortsætter i Vesten, så kommer vi til at se massive nedjusteringer. Før lå vi til at vokse omkring otte til ni procent i indtjening i år, og det er da en mulighed, at det er væk, siger Michael Friis Jørgensen.

14 myter og fakta om coronavirus: Er vi alle i fare?

Mindre ramt

I artiklen med Finans uddyber han, at det kan ramme flere brancher. Særligt kan det gå ud over selskaber, der har produktionen baseret i Kina eller andre ramte steder i Asien.

På den positive side ser det ud til, at Danmark kan blive mindre ramt end andre lande, lyder vurderingen fra Michael Fris Jørgensen, da vi har færre selskaber i de udsatte brancher.

Fredag blev det andet sygdomstilfælde konstateret i Danmark.

Coronavirus: Endnu en dansker smittet

Følg Ekstra Bladets LIVE-dækning af virussens udvikling her: