e-Boks er nede: Rammer flere millioner danskere

Danskere, der eksempelvis vil tjekke deres lønsedler, går torsdag formiddag forgæves, når de forsøger at logge ind på deres e-Boks.

e-Boks er nemlig nede på grund af driftsforstyrrelser. Det oplyses på hjemmeside.

- e-Boks-services er ikke tilgængelige i øjeblikket. Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt. Vi beklager de gener, det måtte medføre, står der på hjemmesiden.

Pressechef i e-Boks Susanne Søndahl Wolff oplyser til Ekstra Bladet, at det er alle e-Boks' brugere, der er ramt af nedbruddet.

Dermed er der tale om flere millioner danskere.

- I og med at stort set alle danskere over 15 år har e-Boks, er der jo tale om et stort antal. Vi arbejder på højtryk for at komme op og køre igen, siger pressechefen.

Opdateres ...