e-Boks er nede

Der er torsdag morgen store driftsproblemer med e-Boks.

Det oplyser e-Boks på sin hjemmeside.

'Der er desværre stadig store driftsforstyrrelser på e-Boks services', skriver de.

Problemerne betyder, at man ikke kan åbne mails i sin e-Boks, men man godt logge in på selve e-Boks.

Der arbejdets på højtryk for at løse problemet, lyder det videre.

1. november 2014 blev det obligatorisk for alle borgere i Danmark over 15 år at kunne få deres digital post fra det offentlige.

Danske e-Boks er ejet af Nets og PostNord.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra e-Boks.