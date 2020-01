E-boks er nede

Flere oplever problemer med at logge ind, lyder det fra den digitale postkasse

Tirsdag oplever e-Boks store driftsproblemer.

Det oplyser selskabets på sin hjemmeside.

'Stort systemnedbrud', lyder det således.

- Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge på e-boks både via app og web.

- Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager ulejligheden, skriver e-boks på sin hjemmeside.

Tirsdagens problemer følger, efter at der i weekenden også kunne være besvær med at logge på e-boks. Også her blev det forklaret med tekniske problemer.

E-boks bliver brugt af millioner af borgere som postkasse for digital post fra det offentlige.

Virksomheden blev stiftet i 2001 og er ligeligt ejet af PostNord og Nets.

Fra 2021 er det virksomheden Netcompany, der har vundet opgaven med at drive systemet bag den digitale post fra det offentlige.

E-boks fortsætter med at drive postkassen for kommunikationen med private aktører, der eksempelvis sender lønsedler til danskerne.

Der er endnu ingen tidshorisont for, hvornår problemet er løst.

Opdateres ...