E-boks ramt af nedbrud

E-boks har torsdag aften været ramt af nedbrud. Kort før klokken 22.30 er siden dog helt oppe at køre igen.

Presseansvarlig Susanne Søndahl Wolff bekræftede tidligere på aftenen over for Ekstra Bladet, at tjenesten var nede.

- Jeg kan bekræfte, at vi er nede. Fejlen ligger hos vores driftsleverandør. Jeg kan ikke se, hvad der i vejen i øjeblikket. Vi arbejder på højtryk for at få kontakt til dem, så vi kan få rettet op på fejlen, lød det tidligere på aftenen.

Fejlen blev dog siden fundet, og alle tjenester er oppe at køre igen. Både hjemmeside og app var ramt af nedbruddet.