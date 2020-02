e-Boks var nede

e-Boks kører normalt igen, oplyser virksomheden.

For anden gang på blot et døgn oplever e-Boks store problemer.

Det betyder, at danskere ikke kan logge ind for at se deres post fra blandt andet det offentlige torsdag formiddag.

Der er tale om tekniske udfordringer, skriver den delvist statsejede virksomhed.

Se også: Efter nedbrud: E-boks-hjemmeside er tilbage

'e-Boks er midlertidig ude af drift pga. tekniske problemer Vi beklager eventuelle gener dette måtte medføre'.

E-boks bliver brugt af millioner af borgere som postkasse for digital post fra det offentlige.

Virksomheden blev stiftet i 2001 og er ligeligt ejet af PostNord og Nets.

Fra 2021 er det virksomheden Netcompany, der har vundet opgaven med at drive systemet bag den digitale post fra det offentlige.

E-boks fortsætter med at drive postkassen for kommunikationen med private aktører, der eksempelvis sender lønsedler til danskerne.

Der er endnu ingen tidshorisont for, hvornår problemet er løst.