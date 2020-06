E-cigaret-rygere er i tvivl om produktets skadelighed

Blandt de personer, som ryger e-cigaretter, er der stor usikkerhed om, hvorvidt produktet er sundhedsskadeligt. Og tvivlen er størst hos den gruppe, som ryger e-cigaretter dagligt.

Her svarer 37 procent af de adspurgte 'ved ikke', når de bliver spurgt, om der er en risiko for at blive syg ved at bruge e-cigaretter.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Tallene stammer fra den seneste rapport om danskernes rygevaner i 2019, som fokuserer på brugen af e-cigaretter og opvarmet tobak.

Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, forstår godt tvivlen om e-cigaretternes skadelighed.

- Vi kender ikke de langsigtede helbredskonsekvenser af e-cigaretter endnu.

- Men undersøgelser af e-væsker og partikler, der dannes ved opvarmningen, viser indhold af kemiske stoffer med skadelige helbredseffekter, siger Niels Sandø i pressemeddelelsen.

I rapporten fremgår det også, at 59 procent af de danskere, som ryger e-cigaretter, gerne vil stoppe med at ryge dem.

Tidligere har Sundhedsstyrelsen estimeret, at tre procent af den danske befolkning bruger e-cigaretter, og at produktet er mest udbredt hos de unge.

Undersøgelsen af danskernes rygevaner baserer sig på svar fra 11.945 repræsentativt udvalgte personer i alderen 15 til 79 år.