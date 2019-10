E-cigaretter kan have hjulpet 50.000 med rygestop

E-cigaretter kan i løbet af et år have hjulpet mindst 50.000 mennesker med at stoppe med at ryge i Storbritannien.

Sådan lyder et estimat i et studie offentliggjort i tidsskriftet Addiction.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet CNN.

Studiet fandt, at succesraten for rygestop steg, samtidig med at brugen af e-cigaretter i Storbritannien steg i 2011.

Udviklingen begyndte at aftage i 2015, samtidig med at stigningen i brugen af e-cigaretter blev mindre markant.

Forskerne bag anslår, at e-cigaretter i 2017 kan have hjulpet mellem 50.700 og 69.930 mennesker med at stoppe med at ryge tobaksprodukter.

- Resultaterne bør være betryggende. De (e-cigaretter, red.) hjælper rent faktisk mennesker med at stoppe med at ryge, siger medforfatter til studiet Jamie Brown, der er tilknyttet University College London, til CNN.

Han gør dog opmærksom på, at studiet muligvis ikke kan gentages i andre lande.

Det skyldes, at der i Storbritannien er en kombination af relativt store indskrænkninger i forhold tobaksrygning, en høj motivation til at stoppe blandt rygere og en ret liberal lovgivning omkring brugen af e-cigaretter.