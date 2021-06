E-mails afslører Trumps desperation

Fem e-mails afslører nu, hvor langt Trump ville gå for at underminere det amerikanske valgresultat

E-mails sendt til den amerikanske kongres afslører, at Donald Trump og hans rådgiver Mark Meadows ad flere omgange forsøgte at presse det amerikanske justitsministerium til at undersøge teorier om valgfusk.

Det skriver New York Times.

De i alt fem e-mails skulle angiveligt være sendt fra eks-præsidentens særlige rådgiver Mark Meadows i de sidste dage af Donald Trumps embede som USA's overhoved.

I de forskellige e-mails skulle han ifølge New York Times blandt andet have forsøgt at presse Rigsadvokaten Jeffrey. A Rosen til at undersøge påstande om, at Donald Trump rent faktisk havde vundet i delstaten New Mexico.

Vild teorier

Ydermere ville eks-præsidentens rådgiver have Jeffrey A. Rosen til at undersøge en vild teori om, at nogle personer i Italien skulle have brugt militærteknologi og satellitter til at pille ved stemmemaskinerne rundt omkring i USA.

Helt konkret gik teorien på, at når en vælger trykkede på 'Donald J. Trump' registrerede maskinen 'Joseph R. Biden' i stedet.

Ifølge New York Times viser disse e-mails hvor meget energi Donald Trump og hans stab lagde i at forsøge at underminere udfaldet af det amerikanske valg, hvor Joe Biden som bekendt endte med at vinde.

Ingen af de fem e-mails viser, at Rigsadvokaten Jeffrey A. Rosen på nogen måde har bukket under for eks-præsidentens krav om forskellige undersøgelser, skriver New York Times.

Selvom eks-præsidenten ikke blev genvalgt ved det seneste præsidentvalg, tyder noget på at han forventer at være tilbage i Det Hvide Hus til august.