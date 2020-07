E-sporten har fået det blå stempel - og er en foreningsidræt

Hvis der skulle være tvivl om, hvorvidt det hastigt voksende e-sport kan betragtes som en foreningsidræt, har Skatterådet slået den til jorden.

I en ny afgørelse har rådet nemlig slået fast, at e-sport er en foreningsidræt. Dermed fritages e-sportsforeningerne - ligesom andre idrætsforeninger - for at betale moms.

E-sport står for elektronisk sport. Det dækker over konkurrencebetonede computerspil, hvor der afholdes turneringer, udloves præmier og er professionelle spillere og hold.

Hos Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, mener formand Charlotte Bach Thomassen, at det er en 'vigtig afgørelse'.

- Det ville være så ærgerligt, hvis vores e-sportsforeninger skulle bruge tid på momsregnskaber fremfor at lave de bedste aktiviteter for vores børn og unge.

Derudover understreger hun, at foreningslivet er for alle uanset ens økonomiske status.

- Det er tydeligt, at e-sport er en stærk aktivitet også rent kommercielt. Derfor er det vigtigt, at vi i foreninger kan tilbyde e-sport til alle uanset økonomisk formåen og social baggrund.

Det var DGI, der rejste sagen i Skatterådet.

Også hos Esport Danmark, som er Danmarks officielle e-sportsforbund, er man glad for afgørelsen.

- Det er et skridt i den rigtige retning, som åbner nogle døre i stedet for at lukke dem, siger Anders Sørensen, som er bestyrelsesmedlem i Esport Danmark.

- Det her fællesskab, hvor man mødes i klub, er med til at give dannelse til unge mennesker igennem foreningslivet. Det er at af de elementer, som vil gavne e-sporten fremadrettet.

Hos Danmarks Idrætsforbund, DIF, har man tidligere tøvet med at kalde e-sport for en idrætsgren.

Men ifølge Mikkel Nørtoft Magelund, teamleder i Bredde og Motion hos DIF, kan e-sporten være med til at udvikle forskellige idrætter.

Her nævner han eksempelvis cykelprogrammet 'Zwift'.

- Man sidder simpelthen og cykler hjemme og er koblet op til en skærm. På den måde kan man være en del af et løbsfællesskab med op til 1000 andre, hvor man er digitalt sammen om et cykelløb.

Herhjemme er det holdet Astralis, som har været bannerfører for e-sportens indtog i Danmark de seneste år.

Det er blandt verdens bedste Counter-Strike-hold og har vundet en lang række store turneringer og pengepræmier.

Tal fra DGI viser, at der sidste år var 7742 e-sportsmedlemmer i 187 foreninger. Det er en stigning på knap 58 procent fra 2018.