EB-duo hædres: Vinder Münster-prisen

Torsdag aften blev Ekstra Bladets Münster-prisen uddelt.

Og selvom der var mange kompetente og dygtige kandidater om buddet, var der ifølge priskomitéen i sidste ende ikke den store tvivl.

Faktisk var der en overflod af nærmest enstemmige indstillinger fra medkolleger til at udpege dette års vindere, Emmely Smith og Cecilie Guldberg.

De to kvinder kunne lade sig hædre af deres kolleger på Ekstra Bladet som følge af deres ihærdige journalistiske arbejde på at afdække S-regeringens 'gakgak-regler' på familie- og ægtefællesammenførings-området, der alt sammen startede med Egon.

For samme artikelserie er duoen netop blevet indstillet til en nominering til den prestigefyldte Cavling-pris, der hædrer journalistikken.

Ekstra Bladet-dna

Münster-prisen uddeles for at hylde enten en eller flere kolleger, der i det forgangne år har gjort sig ekstra bemærket. Enten ved at være en ekstraordinær god kollega(er) eller ved en journalistisk præstation, der indeholder essensen af Ekstra Bladet.

Og her er én af de mange indstillinger ikke i tvivl om, at duoens journalistiske arbejde er et pragteksempel på Ekstra Bladets-journalistik, når det er bedst.

- Det er Ekstra Bladet-dna helt ud i tåspidserne. De har bidt sig fast som den vagthund, Ekstra Bladet skal være - og bliver ved, indtil knoglen knækker.

- Medmindre en af vores kolleger finder bevis for liv på Mars, kan jeg vitterligt ikke se, at de ikke skal have den i år.

Prisen blev uddelt på Ekstra Bladets Medarbejdsforenings generalforsamling. Foto: Kenneth Meyer

First mover

Münster prisen er opkaldt efter Erik Münster. Münster er bedst kendt for at forfatte flere bøger og for at være first mover på lægebrevkasser i både danske og nordiske aviser samt ugeblade. I 1958 blev Erik Münster cand.med. og helligede sig senere til at være speciallæge i øre- næse- og halssygdomme.

Erik Münster blev som lægebrevkasseredaktør på mange måder hele Danmarks familielæge, da hans lægespalter i diverse aviser og ugeblade blev læst med stor nysgerrighed af den danske befolkning.