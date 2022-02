EB-journalist tilbageholdt af ukrainsk politi

Ekstra Bladets journalist Emil Filtenborg fik sig en brat start på weekenden, da han tidligt lørdag morgen blev taget med til politistationen af det ukrainske politi i Dnipropetrovsk, som ligger 480 kilometer sydøst for Kiev.

Emil Filtenborg fortæller, at årsagen ifølge politiet var, at journalisten var kommet på kant med udgangsforbuddet, der i den pågældende by træder i kraft klokken 20 og slutter klokken seks.

- Jeg var kun lige kommet ned på gaden foran mit hotel, da jeg blev passet op af en gruppe soldater. Klokken havde netop passeret seks, men det lod de sig ikke påvirke af, så de tilkaldte politiet, der så tog mig med på stationen, fortæller han.

Stor nervøsitet

Emil Filtenborg fortæller, at Dnipropetrovsk forsat betragtes som sikker, men tilføjer i samme ombæring, at byen emmer af nervøsitet, hvilket han også selv vurderer, at morgenens optrin var et udtryk for.

Han fortæller, at flere og flere ukrainske soldater er ankommet til byen i løbet af det seneste døgn.

- Både soldaterne og politiet var tydeligvis meget 'on edge', og det er stadig uklart, hvorfor de mente, jeg skulle med. På stationen blev jeg trængt op mod en væg, hvor jeg fik tømt lommerne og blev visiteret, men jeg fik, efter de havde gennemgået min akkreditering, da lov til at gå igen, fortæller han.