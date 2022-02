EB-journalister: Ryger ind og ud af bomberum

De to EB-journalister, der lørdag blev ramt af skud, fortæller, at situationen er stressende for patienterne på hospitalet. Daglige evakueringer er en del af hverdagen, da frygten for bombardementer spreder sig. Se video øverst i artiklen

Først og vigtigst er det, at de to EB-rapportere Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg er ved godt mod omstændighederne taget i betragtning.

Men hverdagen på hospitalet i den ukrainske by Poltava er stressende, og flere gange om dagen skal patienterne på hospitalet evakueres ned i sikkerhedsrum, fordi der dagligt er sirener, der lyder højlydt over byen.

Det fortæller Stefan Weichert fra hospitalet i Ukraine.

- Vi har lige været en tur i bomberummet. Vi er oppe af bomberummet igen, men det er anden gang vi er dernede i dag. Vi var også en tur dernede i går.

- Det er den situation, som der udspiller sig i Ukraine lige nu. Og det er ikke kun her overhovedet. Der er ofte sirener, hvor man ikke ved, om der kommer bombardementer. Hvis de opdager der er fly på vej over byen, lyder sirenerne.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Stefan Weichert er ved godt mod trods omstændighederne, efter han og fotograf Emil Filtenborg blev beskudt lørdag. Foto: Privatfoto

Problem for patienterne

Der har fortsat ikke være eksplosioner i nærheden af det hospital, hvor de befinder sig, men Stefan Weichert fortæller samtidig, at det er svært at vurdere, fordi de befinder sig under jorden.

Og det kommer ikke uden omkostninger at evakuere patienter til bunkeren i tide og utide, lyder meldingen.

- Det er et problem for flere patienter, fordi de har sår, der ikke er helet endnu. De er i en situation, hvor de er ret skrøbelige. For eksempel med Emil og hans sår, så skal han rulle ned mod bunkeren i en kørestol, men han skal så selv gå det sidste stykke ned. Det er ikke skide godt, og det er lægerne også trætte af, fordi det forstyrrer helingsprocessen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Stefan (venstre) og Emil blev efter skudepisoden bragt til et hospital i Ohtyrka, men de måtte natten til søndag flyttes til hospitalet i Poltava, da konflikten i Ohtyrka spidsede til. Foto: Privatfoto

Og selvom de to journalister er erfarne, stresser det både dem og deres medpatienter.

- Det stresser os, men det stresser andre mere, end det stresser os. Man kan godt mærke, at der er nogle, der er meget stressede over det. Mig og Emil har prøvet det mange gange efterhånden, men som Emil siger: 'Vi aldrig prøvet det, hvor man ikke har ben, der fungerer', siger Stefan Weichert.

Helgardere sig

Stefan Weichert fortæller, at sirenerne lyder, når man eksempelvis ved, at der letter fly fra Krim-halvøen. De ved ikke præcis, hvor flyene flyver hen, hvorfor ukrainerne helgarderer sig og lader sirenerne lyde over flere byer.

- Det betyder, at vi straks skal løbe, gå eller for Emils tilfælde rulle ned i bunkeren, så hurtigt man nu engang kan. Så opholder man sig der, indtil man ved, hvad flyene har gang i.

- I går var vi dernede i en halv times tid, og i dag har vi været dernede over to gange omkring 15 minutter hver gang, siger Stefan Weichert.