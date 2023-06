Ebba 'ydmyget' af supermarked: Sked i bukserne

79-årige Ebba Glud var 7. juni som vanligt ude og handle i sin lokale Rema 1000 i Præstø, men pludselig tog det hele en drejning.

Hun lider nemlig af afførings-inkontinens, og midt i indkøbsturen havde Ebba Glud akut brug for at komme på toilettet.

Men på trods af Ebbas akutte behov blev det et 'nej' fra medarbejderne, da hun spurgte, om hun måtte låne personaletoilettet.

Det skriver sn.dk.

I 12 år har hun handlet i supermarkedet, og hun har tidligere lånt toilettet to gange uden problemer.

Men siden da har landet været ramt af en coronapandemi, og Ebba Glud kunne altså ikke låne toilettet på grund af risikoen for coronasmitte, lød forklaringen fra personalet.

Og så var hun nødt til at gå ud af forretningen med afføring ned ad benene og tårer ned ad kinderne, fortæller Ebba Glud til Ekstra Bladet.

Annonce:

Føler sig ydmyget

- Jeg måtte løbe ud med afføring ned ad benene. Over parkeringspladsen og over på den anden side af vejen, hvor der var en grøft. Der satte jeg mig så og fik det overstået. Jeg var nødt til at sidde på nogle indkøbsposer i bilen på vej hjem.

- Jeg er vred og såret, og jeg føler mig ydmyget, siger hun.

På trods af at der ikke har været corona-restriktioner siden januar 2022, og sygdommen tidligere på året blev erklæret for ikke alment alvorlig af Sundhedsstyrelsen, var risikoen for coronasmitte for høj til, at Ebba Glud kunne låne personaletoilettet i Rema 1000.

Og over for sn.dk stempler professor i coronavirus Søren Riis Paludan fra Aarhus Universitet undskyldningen som 'absurd'.

- Der er ingen pandemi længere, så den undskyldning kan ikke bruges, siger han til mediet.

Oplevelsen påvirker især Ebba Glud, fordi hun i alle 12 år har elsket at handle i sin lokale Rema 1000, men det er slut nu.

- Jeg har været så glad for alle medarbejderne. De er så søde, vi har grinet, snakket, og de har altid hjulpet mig med at bære tunge ting.

Ebba Glud har nydt at handle i sin lokale Rema 1000 i 12 år, men det er slut nu. Foto: Per Rasmussen

Annonce:

'En træls episode'

Efter oplevelsen klagede Ebba Glud til Rema 1000 gennem deres kundeservice, og her var forklaringen ikke, at der var risiko for coronasmitte.

Nej i stedet var det lovgivning, der gjorde, at Ebba Glud ikke måtte låne toilettet, lyder det i korrespondancen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Ekstra Bladet har stillet en række spørgsmål til Rema 1000, som de ikke vil svare på.

Men I et skriftligt svar til avisen har piben dog fået en hel anden lyde fra supermarked-gigantens kommunikationschef, Jonas Schrøder.

'Vi er meget kede af, at hun ikke fik lov at låne toilettet. Lovgivning eller ej – så skal vi naturligvis hjælpe, når en kunde kommer til os i sådan en kritisk situation. Så det er en rigtig træls episode, der desværre er opstået der, og vi har sagt undskyld til hende.'