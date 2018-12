Ebolacenter i DRCongo angrebet - patienter flygtet

Demonstranter i DRCongo har plyndret et center for ebolapatienter i byen Beni, hvilket fik 24 patienter til at flygte under tumulterne, oplyser landets sundhedsmyndigheder.

17 af de 24 patienter var blevet undersøgt, og de havde ikke den ekstremt smitsomme og farlige sygdom.

Tre patienter er vendt tilbage til klinikken i Beni, der ligger i den nordøstlige del af landet grænsende op til Uganda. Læger Uden Grænser har oprettet ebola-behandlingscentre i byen.

- Personalet forsøger at komme i kontakt med de øvrige, siger en talskvinde for sundhedsmyndighederne, Jessica Llunga.

Også de statslige bygninger, hvor myndighederne planlægger og samordner indsatsen mod ebola, blev angrebet. FN's fredsbevarende styrke i området drev angriberne på flugt.

Politiet anvendte tåregas, og der lød skud i timevis, men det er uklart, hvorvidt der er dræbte eller sårede.

Også i provinshovedstaden Goma var der gadekampe, og demonstranter opførte barrikader ved universitetet. Hundredvis af mennesker er blevet anholdt.

Krisen er opstået få dage før DRCongos præsident- og regionalvalg på søndag, hvor der skal findes en afløser for Kabila, som har været ved magten siden 2001.

Præsidentvalget i DRCongo har været længe undervejs og skulle have fundet sted den 23. december. Men det blev udsat en uge som følge af brand, der ødelagde stemmemaskiner.

Der var torsdag uro og demonstrationer i flere byer, og oppositionen opfordrede på en blog til landsomfattende demonstrationer.

Valgkommissionen har advaret om, at valget kan blive udsat til marts i urohærgede områder. Men valget vil finde sted søndag, og den næste præsident vil blive indsat den 18. januar.

Valget ventes at afslutte en epoke under præsident Joseph Kabila, der har været ved magten i 17 år.

En stor del af befolkningen frygter sundhedsarbejderne og er bange for at lade sig indlægge på behandlingscentrene for ebola.