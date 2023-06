EB's mand i Ukraine: 'Ikke udsigt til kollaps'

At lederen af lejehæren Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, der hidtil har bistået Ruslands krig mod Ukraine, natten mellem fredag og lørdag vendte sine tropper væk fra Ukraine og ind mod Rusland, er angiveligt ikke noget, der tidlig lørdag aften har haft nævneværdig indflydelse ved fronten.

Det fortæller Ekstra Bladets journalist, Stefan Weichert, der lige nu befinder sig i Kiyv.

- Russerne har ikke haft ret meget succes med deres vinteroffensiv, men der, hvor de har presset på - specielt omkring Bakhmut og Soledar – har det været Wagnersoldater, og deraf kan man jo udlede, at der, når de nu er væk fra fronten, i et eller andet omfang kommer til at mangle nogen til at gøre noget af det beskidte arbejde for Rusland.

- Det er ifølge kilder i ukrainske forsvar dog ikke ensbetydende med, at de russiske forsvarslinjer er ved at kollapse. Meldingen fra dem, jeg taler med, er indtil videre, at de ikke kan mærke nogen forskel, efter alt det her lige nu sker i Rusland. Man skal også huske på, at Wagnergruppen - i hvert fald ifølge chefen selv - er 25.000 soldater, og der er jo flere 100.000 soldater derude, siger han.

Mens nogle i Kyiv håber, at kampen mellem Wagner-gruppen og Ruslands regering vil betyde, at de har mindre energi til at bekrige Ukraine, er andre bekymrede for, hvad der vil ske, hvis Prigozjins, chefen for Wagner-gruppen, kommer til magten

Kyniske og brutale

Wagnergruppens soldater har siden deres indtog i Ukraine haft ry for at gå kynisk og brutalt til værks, hvorfor de ifølge Stefan Weichardt også har været blandt dem, de ukrainske soldater har betragtet som værende sværest at slå.

Ekstra Bladets Stefan Weichert befinder sig lige nu i Kiyv.

Ifølge kilder, Stefan Weichert taler med, har Wagnergruppen især været god til at tilpasse sin strategi på slagmarken og til at ’makke ret’:

- De udfører de opgaver, de bliver sat til, og det betyder noget, om de soldater, der kommer, gemmer sig eller løber fremad. Det, jeg har hørt ukrainske soldater fortælle, er, at andre russiske militærenheder ofte forsøger sig med de samme taktikker igen og igen, hvorimod Wagnergruppen i højere grad har tilpasset sig, siger han.

- Det skulle bl.a. være kommet til udtryk ved, at de i stedet for at sende bølger af soldater afsted mod de ukrainske forsvarslinjer, med det resultat, at de var relativt nemme at skyde ned, tilpassede sig ved først at ofre tre-fire af sine dårligste soldater ved at sende dem afsted mod en ukrainsk skyttegrav. De blev selvfølgelig skudt ned, men så kunne de mere trænede Wagnersoldater se, hvor ukrainerne gemte sig. På den måde kunne de skyde ukrainerne ned med artilleri, for så til sidst at sende de rigtig professionelle ind.

Hvis Prigozjin får indflydelse

Ifølge Stefan Weichert er dagens hændelser dog altså langt fra noget, der nødvendigvis får ukrainerne til at ånde lettede op.

- Nu ved vi jo af gode grunde ikke, hvordan det her kommer til at spille ud, men der kan blandt de ukrainere, jeg taler med, godt være en hvis frygt for, hvad der sker i det tilfælde Prigozjin skulle ende med at få mere indflydelse i den russiske hær.

- Han bliver set som værende mere kompetent og mere aggressiv end det nuværende forsvarsministerium i Rusland, så der kan godt være en bekymring for, hvorvidt han får lavet en ny aftale, så han får mere indflydelse ved f.eks. at blive ny forsvarsminister eller lignende og dermed kan være i stand til at gøre livet endnu sværere for ukrainerne ved fronten, siger Stefan Weichert.